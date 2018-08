Contatti Fico-Di Maio sul caso Diciotti

huffingtonpost

(Di sabato 25 agosto 2018) Isono in corso già da ieri. Robertosta tenendo un filo diretto con Luigi Disugli sviluppi della vicenda della nave. Il presidente della Camera prova a esercitare la sua moral suasion per una rapida soluzione umanitaria. I colloqui vengono definiti cordiali, ma è inevitabile che lo scontro verbale dei giorni scorsi fra Robertoe Matteo Salvini, senza un intervento di Dia difesa dell'amico e compagno nel Movimento, abbia causato una certa freddezza fra i due.Diha spiegato le ragioni del Governo, sottolineando il comportamento menefreghista dell'Europa, che non ascolta le richiesta di aiuto dell'Italia. Ha ribadito, spiegano le fonti, che il Governo ha molto a cuore la situazione umanitaria sulla nave, come dimostra lo sbarco delle persone più fragili o malate - dopo i minori anche le donne e 5 uomini con casi di sospetta ...