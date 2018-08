Con Android 9 arriva il supporto ufficiale al controller Xbox One

Con Android 9 in arrivo il supporto ufficiale al controller Xbox One : Quando il 13 giugno 2016 Microsoft presentò durante la conferenza E3 la nuova Xbox One S insieme venne svelata anche la versione 2.o del controller portando diverse migliorie basate sui feedback della community. La novità più importante implementata da Microsoft è stata, oltre ad un’impugnatura antiscivolo resa più efficace, l’introduzione del modulo Bluetooth. Questa nuova aggiunta hardware ha reso felici i videogiocatori su ...

Android P Volume Slider permette di regolare i volumi audio Con le slide flottanti : Android P Volume slider è un'applicazione che mette a disposizione un widget per il controllo dei volumi dell'audio di smartphone e tablet come nella prima anteprima per sviluppatori di Android P. L'app permette di regolare i volumi di suoneria, media, allarmi, notifiche, suoni di sistema, chiamate in entrata e bluetooth tramite il controllo fluttuante che funziona anche con le app e i giochi in esecuzione senza doverli abbandonare. L'articolo ...

Android Pie su ASUS - Honor - Samsung - Huawei - LG - Sony e HTC : quali modelli Con l’aggiornamento? : Android P è l'ultima major-release concepita da Google, attorno a cui gravita l'attenzione degli utenti più curiosi. Quale sarà il primo produttore a rilasciare l'aggiornamento, e quali tempistiche seguiranno tutti gli altri? Possiamo già provare ad ipotizzare i modelli che potranno ricevere l'upgrade, sulla base dei trascorsi dei vari OEM e sulle indicazioni da loro rilasciate nell'ultimo periodo. Partiamo da ASUS, che non si è sbottonata ...

App - Giochi ed ICon Pack SContati e Gratis per Android 25 agosto 2018 : Applicazioni e Giochi Gratis e scontate 25 agosto 2018. Ecco l’elenco di Giochi e App Gratis o scontate per Android Applicazioni e Giochi Gratis e scontate per Android 25 agosto 2018 Aggiorniamo la lista delle applicazioni Gratis o scontate ed ora sono oltre 10 app scontate tantissime applicazioni Gratis per Android per un valore di oltre […]

OnePlus 6 : HydrogenOS Beta 2 Con base Android 9 Pie porta le patch di settembre : I OnePlus 6 cinesi stanno ricevendo la seconda Beta di HydrogenOS con base Android 9 Pie che introduce le patch di sicurezza di settembre 2018. L'articolo OnePlus 6: HydrogenOS Beta 2 con base Android 9 Pie porta le patch di settembre proviene da TuttoAndroid.

Oltre 50 App - Giochi ed ICon Pack SContati e Gratis per Android 24 agosto 2018 : Oltre 50 tra applicazioni e Giochi Gratis e scontate 24 agosto 2018. Ecco l’elenco di Giochi e App Gratis o scontate per Android Oltre 50 applicazioni e Giochi Gratis e scontate per Android 24 agosto 2018 Aggiorniamo la lista delle applicazioni Gratis o scontate ed ora sono Oltre 50 app scontate tantissime applicazioni Gratis per Android […]

Android 9 Pie aggiunge il supporto alla mappatura dei pulsanti per il Controller Xbox One S : Con Android 9 Pie è stato aggiunto anche il supporto per la mappatura dei pulsanti per il controller wireless di Xbox One S. Ecco tutti i dettagli L'articolo Android 9 Pie aggiunge il supporto alla mappatura dei pulsanti per il controller Xbox One S proviene da TuttoAndroid.

Ecco il Samsung Galaxy J2 Core : il primo Samsung Con Android Go : Samsung annuncia il suo primo smartphone con Android Go, il Samsung Galaxy J2 Core. Ecco la scheda tecnica e i vantaggi di Android Go. L'articolo Ecco il Samsung Galaxy J2 Core: il primo Samsung con Android Go proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 5A e Mi 6 si aggiungono alla lista di smartphone Con Android 9 Pie non ufficiale : Xiaomi Redmi 5A e Mi 6 vanno ad ingrossare le file dei dispositivi che hanno ricevuto una versione non ufficiale di Android 9 Pie. L'articolo Xiaomi Redmi 5A e Mi 6 si aggiungono alla lista di smartphone con Android 9 Pie non ufficiale proviene da TuttoAndroid.

eBay ripropone le “Offerte imperdibili” : su smartphone Android sConti fino al 40% : Su eBay fanno la loro ricomparsa gli "Imperdibili": per pochi giorni sconti fino al 40% su smartphone Android, tra cui Xiaomi Mi A2 e Samsung Galaxy Note 8 L'articolo eBay ripropone le “Offerte imperdibili”: su smartphone Android sconti fino al 40% proviene da TuttoAndroid.

Controllare il proprio dispositivo Android da PC : Android è attualmente il sistema operativo mobile più diffuso sul mercato. Giunto alla versione 9.0, l’OS progettato da Google riesce a garantire un’esperienza di utilizzo davvero appagante, grazie anche alle varie funzionalità introdotte nel corso delle ultime release. In questa guida odierna scopriremo insieme come Controllare Android da PC per sfruttare tutte le sue feature direttamente dal computer personale affidandovi ad alcuni ...

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro Con Android 9 Pie - mentre il Kirin 980 arriverà il 31 agosto : Affidandoci alle indiscrezioni, possiamo affermare con sufficiente certezza che i Huawei Mate 20 saranno presentati ad ottobre L'articolo Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro con Android 9 Pie, mentre il Kirin 980 arriverà il 31 agosto proviene da TuttoAndroid.

Da TCL arrivano le nuove smart TV Con Android 8.0 - Google Assistant e soundbar JBL : Arriva da TCL, terzo produttore mondiale di TV, una nuova serie di smart TV, con una dotazione ricchissima, sistema operativo Android e un […] L'articolo Da TCL arrivano le nuove smart TV con Android 8.0, Google Assistant e soundbar JBL proviene da TuttoAndroid.

20 App - Giochi ed ICon Pack SContati e Gratis per Android 22 agosto 2018 : 20 tra applicazioni e Giochi Gratis e scontate 22 agosto 2018. Ecco l’elenco di Giochi e App Gratis o scontate per Android 20 applicazioni e Giochi Gratis e scontate per Android 22 agosto 2018 Aggiorniamo la lista delle applicazioni Gratis o scontate ed ora sono 20 app scontate tantissime applicazioni Gratis per Android per un […]