Coldiretti | via al controesodo spinto dal maltempo

Maltempo - Coldiretti Puglia : colture spazzate via nei giorni di raccolta e vendemmia : “Proprio nei giorni in cui è in corso la vendemmia delle uve Negroamaro e Primitivo e ortaggi e pomodori sono pronti per la raccolta, grandinate improvvise e nubifragi violenti stanno spazzando via le colture nei campi, con danni ingenti su uva da tavola, uva da vino e ortaggi“: lo spiega in una nota Coldiretti Puglia. “A Lecce tra Guagnano, Leverano e Copertino, culla delle uve Negroamaro, la pioggia battente ha allagato i ...

Coldiretti : al via la “vendemmia delle mele” : Al via la “vendemmia delle mele” in Italia con un recupero sullo scorso anno ma in calo del 6% rispetto alla media dell’ultimo triennio per una produzione che sfiora i 2,2 milioni di tonnellate nel 2018. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Assomela in relazione all’inizio della raccolta in diverse regioni d’Italia: dal Trentino alla Lombardia, dall’Emilia Romagna al Piemonte. La qualità è ottima ma il maltempo ha influito a ...

Coldiretti : al via la raccolta di mele in Valtellina - -60% per la grandine : La grandine e il maltempo tagliano il raccolto delle mele fino a -60% in Alta Valtellina: il dato emerge dal monitoraggio della Coldiretti Lombardia in occasione dell’inizio della ‘vendemmia dei pomi’ nella storica culla produttiva della Valtellina con i primi stacchi delle Gala per poi proseguire fino a metà ottobre con le Stark, le Golden, le Modì e le altre varietà. “Le mele sono di buona qualità, molto belle, ma anche quest’anno, ...

Esodo - Coldiretti/Ixè : 6 italiani su 10 in viaggio per ferragosto : Quasi sei italiani su dieci (57%) non restano a casa per ferragosto e hanno deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti/amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione del weekend da bollino nero sulle strade italiane per le partenze del “capodanno” dell’estate. La stragrande maggioranza degli italiani – sottolinea la ...

Vino - Coldiretti : “Al via la vendemmia - nel 2018 +15% grappoli” : Al via la vendemmia in Italia che si prevede nel 2018 con una produzione complessivamente in aumento tra 10% e il 20% con circa 46/47 milioni di ettolitri rispetto ai 40 milioni dello scorso anno, che per la grave siccità è stata tra le piu’ scarse dal dopoguerra. E’ quanto stima la Coldiretti in occasione in occasione del distacco del primo grappolo di uva nell’azienda agricola Faccoli in via Cava a Coccaglio, nella provincia di Brescia in ...

Made In Italy - Coldiretti : “Al via il primo raccolto di pomodoro etichettato” : Al via lungo tutto lo Stivale la raccolta del pomodoro da destinare a pelati, polpe, passate, concentrato e sughi pronti con una riduzione stimata pari ad almeno il 9% rispetto allo scorso anno, anche per effetto dell’andamento climatico bizzarro. E’ quanto stima la Coldiretti, sulla base delle prime indicazioni dell’associazione mondiale dei trasformatori di pomodoro, nel sottolineare che si tratta del primo raccolto che dovrà ...

Esodo - Coldiretti/Ixè : 21 milioni in viaggio per le vacanze di agosto : Sono 21 milioni gli italiani in viaggio per concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto nell’estate 2018. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata nel primo giorno dell’estate da bollino nero in cui è prevista il maggior Esodo sulle strade per le partenze delle vacanze. Quest’anno sembra dunque essere confermata – sottolinea la Coldiretti – l’abitudine, tutta nazionale, di concentrare le ...

Taranto - Camera di commercio : Coldiretti va via - 'fallimento della politica economica' Giunta camerale "un nulla di fatto su tutti i fronti" : "Ci saremmo augurati uno sviluppo 2.0 per l'economia tarantina " conclude il Presidente Cavallo " che avrebbe saputo coniugare in maniera sana, equilibrata e coerente la attività industriali ...

Lombardia - Coldiretti : al via raccolta di pomodoro - -12% per colpa del clima : Al via, in Lombardia, la raccolta di pomodoro da salsa: lo rende noto la Coldiretti regionale precisando che, secondo le prime stime, quest’anno la produzione dovrebbe superare di poco i 4,7 milioni di quintali, con un calo di circa il 12% rispetto allo scorso anno per effetto del clima, per un valore complessivo di 37 milioni di euro contro i 43 milioni del 2017. Il pomodoro – spiegano i tecnici del Consorzio Casalasco del pomodoro di ...