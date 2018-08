Coda un' ora e mezzo al Traforo M Bianco

Caos A14 : chiusa galleria - 13 chilometri di Coda| Italia sotto i temporali |Meteo : Weekend di fine estate con traffico intenso. Occhi puntati sull’area intorno a Genova, con le code sulla A12. Resta difficile la situazione sull’autostrada Adriatica dopo l’incendio del tir di giovedì sera. chiusa per un incidente la SS626 della Valle del Sasso

Rage 2 ci permetterà di esplorare cinque biomi sin dall'inizio e non finirà con i titoli di Coda : Come dimostrato in diverse recensioni dei tempi, Rage non era di certo un progetto riuscito in ogni aspetto ma come ogni buona idea imperfetta in molti pensavano che l'IP meritasse quanto meno una seconda occasione, il classico sequel che punta a migliorare ogni aspetto di una formula di gioco grezza ma con potenziale.Rage 2 sembra questo ma anche molto altro grazie al coinvolgimento di Avalanche Studios, uno studio che come abbiamo scoperto è ...

L'Agenzia delle entrate pignora 300 mila euro al Codacons. E Rienzi si appella al governo : 'Siamo una Onlus - così chiudiamo' : 'I consumatori - spiega il presidente del Codacons, Carlo Rienzi - rivolgono oggi un appello al ministro dell'Economia Tria, affinché intervenga personalmente sul caso salvando il Codacons dall'...

Codacons : il Fisco ha pignorato i nostri beni e così rischiamo la chiusura : Codacons ha ha così lanciato un appello al premier Giuseppe Conte, ai vicepremier e ministri Luigi Di Maio e Matteo Salvini e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Al centro della questione il ...

Fisco - Codacons : pignorati i nostri beni - rischiamo la chiusura : Roma, 11 ago., askanews, - Dopo oltre 30 di battaglie a tutela dei cittadini e dei consumatori e migliaia di cause vinte in favore dei più deboli, il Codacons rischia di chiudere e scomparire dal ...

Abruzzo - colpo di Coda Pd prima del voto : tenta di cambiare la legge elettorale. Ma fallisce per l’ostruzionismo in consiglio : La avevano chiamato il Marianellum, dal nome del suo estensore, Sandro Mariani. È il colpa di coda tentato dal Pd in Abruzzo dopo aver appreso che sarà presto tempo di elezioni. Il governatore e senatore Luciano D’Alfonso sta per dimettersi dalla prima carica: ha scelto Palazzo Madama. Tra qualche mese quindi la Regione voterà il suo nuovo presidente e il Pd ha deciso di presentare in extremis una modifica della legge elettorale regionale. La ...

Ronaldo-Juve - il Codacons insorge : ''Contratto immorale e vergognoso' : ... con le famiglie che non riescono a pagare mutui e bollette e arrivare alla fine del mese continua Rienzi Non mettiamo in dubbio le doti e il valore del giocatore, ma il mondo del calcio è oramai ...

Juve - il Codacons : 'Contratto di Ronaldo immorale - intervenga la magistratura!' : intervenga LA MAGISTRATURA! - 'Non mettiamo in dubbio le doti e il valore del giocatore, ma il mondo del calcio è oramai fuori controllo e ha portato i compensi e le operazioni di acquisto dei ...

Il Codacons : “Contratto di Ronaldo immorale : intervenga la magistratura” : Un contratto immorale e vergognoso: il Codacons commenta così l'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. L'articolo Il Codacons: “Contratto di Ronaldo immorale: intervenga la magistratura” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Rienzi : Codacons contro sindacati e lavoratori Ama per sciopero 14 luglio : Rienzi: quello che sta succedendo a Roma rappresenta pericolo per cittadini Roma – Di seguito quanto detto da Carlo Rienzi, presidente del Codacons. “La situazione rifiuti a Roma è già drammatica- spiega Rienzi -. Come ogni anno in questo periodo si registrano problemi in tutta la città. Con la spazzatura che si accumula lungo le strade e rimane giorni a marcire sotto al sole. Quanto sta avvenendo nelle ultime ore nella capitale ...