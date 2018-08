Classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane | Baby K ancora in testa

Risultati Serie A e Classifica aggiornata / Diretta gol live score : l'incrocio dei grandi ex (2^ giornata) : Risultati Serie A: classifica aggiornata, Diretta gol live score degli anticipi della seconda giornata. Due sfide di lusso: si tratta di Juventus-Lazio e Napoli-Milan(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 14:50:00 GMT)

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 1-2 - Classifica combinata dei tempi. Kimi Raikkonen il migliore davanti alle Mercedes : Kimi Raikkonen ha siglato il miglior tempo in assoluto della prima giornata di prove libere valide per il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari chiude davanti a tutti in 1:43.355 precedendo le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, la Red Bull di Max Verstappen e l’altra rossa di Sebastian Vettel. La classifica combinata dei tempi delle prove libere 1 e 2 coincide con la FP2 visto che nel pomeriggio si ...

Napoli - Callejon raggiunge Maradona : la Classifica dei più presenti : Napoli - Dove crede di fuggire quell'argentino che ha scolpito la storia, che ne è divenuto racconto per quel che ha fatto e per quel che ha vinto? José Maria Callejon lo sta per raggiungere: è ad un ...

La Classifica delle maglie più belle dei top club : Il sondaggio di Marca incorona una squadra a sorpresa, che sorpassa nel gradimento degli spagnoli anche Real Madrid e Barcellona. L'effetto Ronaldo spinge la Juventus in top-5, prima delle quattro ...

Salute : ecco la Classifica dei 10 farmaci più importanti introdotti negli ultimi 70 anni : Il centro studi inglese Office of Health Economics, sulla base di una serie di interviste ad esperti, ha stilato la classifica dei 10 farmaci più importanti introdotti negli ultimi 70 anni: la ricerca è stata condotta in occasione del settantennale del servizio sanitario nazionale britannico, fondato nel 1948. Oltre al vaccino per il morbillo, nell’elenco troviamo quello per la polio, gli antibiotici dalla seconda alla quarta generazione, ...

GTA 5 domina la Classifica dei giochi più venduti a luglio sul PlayStation Store europeo : Come riporta PlayStation Blog, a quanto pare Los Santos (e la circostante Blaine County) è stata la destinazione più calda per i giocatori PS4 lo scorso luglio, in quanto GTA V di Rockstar ha risalito le classifiche del PlayStation Store per conquistare il primo posto.Potrebbe essere stato lo spettacolare aggiornamento After Hours di GTA Online o l'inclusione del gioco nei Saldi Estivi che l'hanno aiutato a salire in cima alle classifiche; ...

La morte di Margot Kidder - la Lois Lane dei vecchi film di Superman - è stata Classificata come suicidio : Le autorità hanno infine decretato che la morte di Margot Kidder, l’attrice diventata famosa specialmente per aver interpretato Lois Lane nei ciclo di quattro film dedicati a Superman realizzati tra gli anni 70 e 80, è stata un suicidio. Non è ancora dato sapere se volontario o meno ma la figlia, Maggie McGuane, ha dichiarato l’8 di agosto che sapere la verità è stato un “grande sollievo”. “È importante essere ...

F1 - pubblicata la Classifica di metà stagione dei migliori piloti : VETTEL Il tedesco avrebbe potuto andare in vacanza guidando la classifica della Coppa del mondo, ma alcuni piccoli errori con grandi conseguenze hanno alterato la sua ascesa. Per questo è terzo. ...

OROSCOPO DI PAOLO FOX E Classifica SETTIMANALE 5-10 AGOSTO 2018/ Gemelli oggi al top! Previsioni dei segni : PAOLO Fox, OROSCOPO di oggi e CLASSIFICA SETTIMANALE dal 5 al 10 AGOSTO 2018 su DiPiù Tv. Previsioni segno per segno: cielo vincente per il Leone, Venere favorevole ai Gemelli da lunedì.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 09:45:00 GMT)

Nokia al nono posto della Classifica dei produttori secondo Counterpoint : L'ultimo report di Counterpoint Research sembra confermare che la strada intrapresa da HMD Global è quella giusta: il brand Nokia sta tornando L'articolo Nokia al nono posto della classifica dei produttori secondo Counterpoint proviene da TuttoAndroid.

Jason Momoa - la Classifica dei personaggi che ha interpretato in tv : Il 1° agosto Jason Momoa compie 39 anni, di cui 20 trascorsi a Hollywood tra ruoli televisivi e cinematografici. Di padre hawaiano, ha studiato biologia marina e l’elemento dell’acqua è il fil rouge della sua carriera, iniziata – dopo un breve e acclamato esordio nel mondo dello spettacolo come modello – con una parte da protagonista nella serie estiva per eccellenza, Baywatch, e giunta al suo apice con il blockbuster Aquaman (dove impersona per ...

F1 - GP Ungheria 2018 : prove libere 1-2 - Classifica combinata dei tempi. Sebastian Vettel davanti a tutti! : Sebastian Vettel ha firmato il miglior tempo nella prima giornata di prove libere del GP di Ungheria 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari è volato sulle ultrasoft nella seconda sessione e ha così preceduto di un soffio le due Red Bull. Kimi Raikkonen in quarta posizione mentre le Mercedes sono parse in difficoltà sia sul giro secco con la mescola più morbida che sul passo gara. Di seguito la classifica combinata dei tempi delle ...

L'Oreto luogo del cuore dei palermitani : il fiume comanda la Classifica del Fai : Approfondimenti L'Oreto da problema a risorsa come il Turia di Valencia: il fiume tra i luoghi del cuore del Fai 28 giugno 2018 Il fiume Oreto, con oltre 12 mila e 500 voti, comanda la classifica ...

La Classifica dei deputati e dei senatori più assenteisti dell'attuale legislatura : "L'attività politica non si svolge solo in Parlamento. Si può svolgere anche su una barca. Io l'ho detto fin dall'inizio, anche in campagna elettorale, che il mio ruolo, più che quello di ...