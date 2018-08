Cinque accessori per sfruttare al meglio il tuo smartphone

gqitalia

(Di sabato 25 agosto 2018) I moderninon sono come i cellulari di una volta. Offrono più prestazioni rispetto ai vecchi modelli ma dobbiamo prendercene più cura: devono essere ricaricati più spesso, hanno bisogno di una cover perché sono più fragili e l’ampia gamma di applicazioni pratiche (dalle foto al navigatore satellitare fino al controllo della nostra salute) lo hanno reso uno strumento talmente universale da aver bisogno di un gadget praticamente per tutto. Per questo abbiamo deciso di selezionare 5da avere peralil tuoo il tuo iPad. Cellularline Voyager Music. Pratica e leggera, è la custodia dedicata a chi non vuole rinunciare alla musica durante il bagno in acqua. Impermeabile e sicura, è dotata di connettore jack per auricolari, di un laccetto da polso integrato e di una comoda banda sul retro per una migliore presa. C’è la certificazione IPX8 ...