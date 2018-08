: L'incendio di un albergo in #Cina ha causato la morte di 18 persone - Agenzia_Italia : L'incendio di un albergo in #Cina ha causato la morte di 18 persone - contribuenti : L'incendio di un albergo in Cina ha causato la morte di 18 persone - CyberNewsH24 : #Cina, incendio in hotel: 18 vittime -

Undivampato in undi Harbin, capitale della provincia di Heilongjiang, nel nord-est della, ha causato la morte di 18 persone. Lo riporta l'agenzia di Stato Xinhua. Le cause del rogo non sono ancora state accertate. Incendi mortali sono comuni in, dove le norme di sicurezza vengono spesso trascurate. Lo scorso novembre unscoppiato in una pensione a sud di Pechino causò la morte di 19 persone e il ferimento di altre 8.(Di sabato 25 agosto 2018)