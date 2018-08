Cina | a fuoco un hotel nel cuore della notte | 18 morti

Piazzale Istria - calCinacci da ponte ferroviario : vigili del fuoco in azione : Milano, 17 agosto 2018 - vigili del fuoco in azione su un ponte della ferrovia in Piazzale Istria a Milano a causa della caduta di alcuni calcinacci e per la presenza di ferri a vista. Con i vigili ...

CasCina a fuoco in via Francesca a Urago VIDEO e FOTO : Cascina a fuoco in via Francesca a Urago d'Oglio. L'incendio è divampato alle 12.30 e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Chiari e Brescia. Cascina a fuoco in via Francesca a Urago E' ...

Usa : una donna rapisce il bimbo di 6 mesi alla viCina e gli dà fuoco : Un bambino di sei mesi, Levi Cole Ellerbe, rapito dalla abitazione in cui si trovava da una vicina di casa, è stato vittima della follia della donna. La madre del piccolo, Hanna Barker, è stata prima aggredita da due persone che si sono introdotte in casa sua dalla porta posteriore dopo aver forzato la serratura. E' stata subito investita da una sostanza chimica che le avrebbero spruzzato negli occhi. Il fatto è accaduto il 17 di luglio, alle 21 ...

Incendio in una casCina : due vigili del fuoco feriti : Incendio in una cascina a Garzigliana nel pomeriggio di ieri, sabato 28 luglio. Incendio in una cascina Nel pomeriggio di ieri, sabato 28 luglio, un Incendio è divampato in un cascinale in via Umberto ...

Roma : a fuoco offiCina verniciatura auto a San Basilio - no feriti : Roma – Fiamme in una carrozzeria in cui si effettua la verniciatura di auto in via Tiburtina 1064, in zona San Basilio. Sul posto sono intervenute sei squadre dei Vigili del fuoco con il supporto del carro schiuma e del nucleo NBCR. Al momento non risultano feriti. Rallentamenti al traffico. L'articolo Roma: a fuoco officina verniciatura auto a San Basilio, no feriti proviene da RomaDailyNews.

Fossano : a fuoco un casCinale in frazione San Vittore : Inceindio, nella notte appena trascorsa, a Fossano in frazione San Vittore. Coinvolto un cascinale, di cui una porzione è andata a fuoco per cause ancora da determinare. Non si registrano feriti, ...

La mezzanotte di fuoco dei dazi si avviCina. Ma ora l’Europa spera in negoziati con Trump : L’ora X scatterà a mezzanotte di venerdì 6 luglio. dazi e controdazi, in una sorta di micidiale incrocio da Usa e Cina, entreranno in vigore su una prima tranche di merci per 34 miliardi di dollari per poi essere estesa a quantità sempre maggiori di beni fatti di acciaio e alluminio (al momento si è

Dazi : Cina - Usa aprono fuoco sul mondo : PECHINO, 5 LUG - Gli Usa stanno "aprendo il fuoco" sul mondo con la minaccia di Dazi, colpendo il processo globale di produzione e distribuzione: il ministero del Commercio cinese mette in guardia sugli effetti delle mosse americane assicurando che ...

Cina - camion prendono fuoco dopo incidente in galleria : 200 persone evacuate : Cina, camion prendono fuoco dopo incidente in galleria: 200 persone evacuate Le autorità non hanno registrato vittime. Continua a leggere L'articolo Cina, camion prendono fuoco dopo incidente in galleria: 200 persone evacuate proviene da NewsGo.