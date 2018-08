Ci sono diversi chilometri di coda sulla A14 | tra San Benedetto del Tronto e Pedaso | per

Toscana - due morti in 2 diversi incidenti sul lavoro : vittime sono un portuale e un operaio : Ancora morti sul lavoro in Toscana dove oggi, in due diversi incidenti, entrambi accaduti intorno alle 15.30, hanno perso la vita un portuale, al porto di Marina di Carrara, Massa Carrara, e un ...

Mattia Marciano e Vittoria Deganello si sono lasciati/ "Modi di pensare troppo diversi e mai nulla di risolto" : Mattia Marciano e Vittoria Deganello si sono lasciati. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo annuncia su Instagram: "Modi di pensare troppo diversi e mai nulla di risolto"(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 22:53:00 GMT)

GENOVA - PONTE MORANDI : CHI sono LE VITTIME DEL CROLLO/ Diversi operai morti : neppure il tempo di accorgersene : Chi SONO le VITTIME del PONTE MORANDI crollato a GENOVA: i primi nomi e le storie drammatiche. Famiglia Robbiano sterminata sul viadotto, un anestesista di Firenze, tre cileni e 2 albanesi(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 17:28:00 GMT)

Cina - esplosione davanti all’ambasciata Usa a Pechino. “Ci sono diversi feriti” : Una potente esplosione è avvenuta oggi nei pressi dell’ambasciata degli Stati Uniti a Pechino. Lo riferiscono testimoni. Secondo quanto riportato, l’esplosione avrebbe provocato un numero ancora imprecisato di feriti e danneggiato diverse auto parcheggiate all’esterno della cancellata del compound diplomatico. Sui social circolano foto e video che mostrano la zona circondata dal fumo con la polizia che crea un posto di blocco attorno a un ...

I criminali informatici diversificano gli attacchi : minacciati sono ora i telefoni : La prossima battaglia nella guerra in corso per la sicurezza sarà incentrata sui dispositivi mobili. In generale si tende a non pensare alla telefonia come a un realistico vettore di attacco per gli hacker, questo soprattutto perché ci si dimentica che gli odierni dispositivi si basano sull’IP e sono di fatto veri e propri PC, con un software e connettività di rete che possono facilmente offrire un’opportunità agli hacker che sono alla ...

Masiello : "Biodiversità e saperi rurali sono patrimonio culturale inestimabile" - : La Campania si conferma la regione con il maggior numero di "bandiere del gusto" del Made in Italy anche nel 2018, anno del cibo italiano nel mondo. Lo rende noto la Coldiretti, che ha presentato la classifica dei primati enogastronomici insieme alla variegata offerta delle località turistiche nazionali durante quest'estate. Sulle 5056 ...

Tina Cipollari aspetta un bambino? L’indiscrezione bomba sciocca tutti. sono diversi gli indizi che fanno pensare che non sia solo un pettegolezzo. Pazzesco : Ragazzi, questa è la bomba delle bombe. Una notizia succulenta che richiede un po’ di attenzione. A noi si Sono drizzati i capelli, chissà come reagirete voi quando saprete tutto. Il gossip riguarda uno dei personaggi più in vista di Uomini e donne. Sì, esatto, Tina Cipollari. Ma sapete quale indiscrezione gira sul suo conto? Pare che la storica opinionista del programma della De Filippi sia incinta! Sì, incinta a 52 anni. A lanciare lo ...

Migranti - Open Arms : “La donna ferita in Spagna. In Italia diversi fattori critici : il primo sono le parole di Matteo Salvini” : Open Arms trasporterà in Spagna la donna ferita nel naufragio al largo delle coste libiche, e i due cadaveri recuperati accanto a lei. Perché, spiega la Ong catalana, “approdare in un porto Italiano presenta molti fattori critici: il primo sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che ha definito bugie e insulti la nostra ricostruzione“. La scelta arriva dopo che l’Italia aveva assegnato il porto di Catania come ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati?/ Parla lui : "Lei o i motori? Due amori diversi" : Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati? Dopo vari rumors e indiscrezioni, il pilota rompe il silenzio e svela la verità rsui social rispondendo alle domande dei fan.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:20:00 GMT)

I leghisti del nord e quelli del sud sono iscritti a due partiti diversi. Eppure uguali : Il ministro dell’Interno e leader leghista Matteo Salvini ha sdoppiato in due il suo partito. Due formazioni parallele con statuti e simboli diversi. Il tesseramento taglia a metà la penisola: a nord è (ancora) la 'Lega nord per l’Indipendenza della Padania'. A Sud, la 'Lega per Salvini Premier'. Secondo una inchiesta di The Post Internazionale, gli uffici della Lega spiegano la cosa ...

Gli atleti dei Mondiali di quidditch sono il ritratto della diversità : Parlando di una disciplina sportiva come il quidditch non si può che fare riferimento al mondo magico di Harry Potter. Ma non è solo per via del fatto che il gioco, in versione stregata, è stato ideato proprio sulle pagine scritte da JK Rowling. Dipende anche dal fatto che da quell’universo narrativo il quidditch cosiddetto dei Babbani eredita anche una serie di valori che sono sempre stati molti cari all’autrice di questa saga: il ...

Lucia Orlando e Filippo Contri - Grande Fratello 15/ Lucia Bramieri perplessa : “sono troppo diversi…” : Lucia Orlando e Filippo Contri, dopo Grande Fratello 15 la coppia continua a non convincere: Lucia Bramieri racconta le sue perplessità: “Sono troppo diversi…”.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 11:46:00 GMT)