“Ci mancherete | non è possibile!” Ilaria Abele e Marco Lipari | i sogni spazzati via per

(Di sabato 25 agosto 2018) Doveva essere una giornata di relax e divertimento, si è trasformata nel più tragico dei drammi. Asti fatica a riprendersi in queste ore: la comunità è attonita e sotto choc. È successo tutto in pochi minuti. La giornata estiva che improvvisamente squarcia i cuori di amici e parenti. Teatro della tragedia la villa Miretti, di proprietà del dottor Stefano Del Ponte, che si trovava ancora in vacanza ma aveva dato il permesso al figlio del custode di organizzare una piccola festa a bordo piscina. Sette ragazzi in tutto, tra questi anche(21) e(19). Gavettoni, risate, musica alta. Poi la tragedia: il ventunenne non sapeva nuotare e per tutto il tempo è rimasto seduto a bordo vasca. Poi, credendo probabilmente che il livello dell’acqua non fosse così profondo e che riuscisse a toccare, si è tuffato nella parte centrale. Ma non è riuscito a restare a galla e ha chiesto ...