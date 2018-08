Chiuso ponte Ostia-Fiumicino | Genio | Valutiamo un ' Bailey'

Ferrara - Chiuso ponte Nuovo a Cento : è in condizioni critiche : Il Comune di Cento (Ferrara), d’intesa con la Città metropolitana di Bologna e in accordo con il sindaco di Pieve di Cento, Fabrizio Toselli, ha disposto, attraverso un’ordinanza urgente, “la chiusura alla circolazione del Ponte di collegamento fra Cento e Pieve di Cento in via Bologna, cogestito da Comune e Città metropolitana”. “Un provvedimento – spiegano in una nota congiunta Toselli e il consigliere ...

Roma - ponte della Scafa Chiuso. Ipotesi piattaforma con le barche per collegare Ostia e Fiumicino : come nel 1974 : Un ponte di appena 200 metri in assenza del quale si è costretti a fare un “giro” di ben 35 km, sia in auto che a piedi. E’ a dir poco grottesco quanto sta accadendo in queste ore sul litorale Romano, tra Ostia e Fiumicino. Considerando che in 44 anni non è cambiato nulla, come dimostra un filmato dell’Istituto Luce risalente al giugno 1974 che documenta come l’allora sindaco di Roma, Clelio Darida, fu costretto a chiedere all’Esercito Italiano ...

Ostia-Fiumicino - corrosione e degrado : Chiuso il ponte per accertamenti strutturali. I pendolari protestano per i disagi : “Ora come faccio ad andare ad Ostia?”, “Io devo andare al lavoro in aeroporto, dove passo?”, “Ma è chiuso solo oggi?”. “Ma perché non hanno avvisato prima?”. “Io ho lavori da portare avanti e gli operai non riescono ad arrivare”. Sono bersagliati di domande dei pendolari, alcuni adirati e che protestano in maniera accesa, e residenti i vigili urbani di Fiumicino che da ieri sera alle ...

Terremoto in Molise - Chiuso per 3 mesi ponte sul Sangro : Chieti - Il presidente della Provincia di Chieti e sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, ha partecipato oggi a un nuovo sopralluogo tecnico sul ponte Nuovo sul fiume Sangro che, attraverso la strada provinciale 111, collega Lanciano con l'area industriale della Val di Sangro. Il ponte è stato Chiuso precauzionalmente a seguito della forte scossa di Terremoto registrata in Molise lo scorso 15 agosto, alle 20.19. Dopo le verifiche sono ...

Roma - Chiuso il ponte che collega Ostia a Fiumicino : non è sicuro : Il ponte non è sicuro, si chiude. La decisione presa ieri pomeriggio riguarda un’arteria trafficatissima a un passo da Roma ovvero il ponte della Scafa che collega Fiumicino a Ostia. Un enorme disagio per le migliaia di automobilisti che ogni giorno utilizzano questa arteria per raggiungere l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci dal litorale Romano. --Ma la sicurezza ha la precedenza. Già due mesi fa per qualche giorno i limiti di velocità ...

