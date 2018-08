Che di Salvini si dovesse diffidare c’erano già grossi segnali

Diciotti - braccio di ferro con l'Europa. E Salvini sfida la Procura di Agrigento : Perchè non venite da me? : Teleborsa, - Non si placano le polemiche dopo la fumata nera al vertice di ieri a Bruxelles tra gli sherpa dei dodici Paesi Ue per risolvere il caso della Diciotti, la nave della guardia costiera con ...

CAOS NAVE DICIOTTI/ Mussie Zerai : dopo Salvini anChe l'Europa calpesta i più deboli : E' scontro tra Italia e Ue: il summit tecnico che doveva trovare un'intesa sulla redistribuzione degli immigrati si è risolto in un nulla di fatto.

Gli interrogatori del pm al Viminale Salvini : «Perché non parte da me?» : Il procuratore, che indaga per sequestro di persona e arresto illegale, nel fine settimana interrogherà alcuni funzionari del Viminale e alcuni ufficiali della Guardia costiera

Diciotti - gli interrogatori del pm di Agrigento. Salvini : perché non parte da me? : Attento a non lasciarsi trascinare nella polemica politica, Patronaggio si affida allo studio dei report sanitari raccolti sulla Diciotti, alle dichiarazioni dell'equipaggio e agli sfoghi dei ...

Caso Diciotti - Micciché (FI) contro Salvini : “Non sei razzista - sei str…” : Gianfranco Micciché, presidente dell'Ars, attacca duramente il ministro degli Interni Salvini: "Ti auguro di riuscire a provare vergogna. Non so come tu riesca a dormire al pensiero di quanta sofferenza si stia procurando nel tuo nome. Salvini, fattene una ragione, non sei razzista: sei solo stro...".Continua a leggere

Insulti a Salvini : "come i topi" - "bullo" e "str..."/ La battuta su Radio2 e gli attacchi di Miccichè e Bonino : Insulti a Salvini: "come i topi", "bullo" e "str...". battuta su Radio2 e attacchi di Miccichè e Bonino al ministro dell'Interno per i migranti.

Diciotti - Salvini : 'VerifiChe sulla nave per trovare profughi veri' : "Sto valutando la possibilità di fare procedure di identificazione e riconoscimento per individuare profughi veri, che sono la minoranza, dai finti profughi prima ancora che le persone sbarchino". Lo ...

Chi è Bellachioma - il deputato leghista Che ha intimato ai pm di non indagare Salvini : Un deputato leghista ha avvertito i pm che indagano sull'ipotesi di reato di sequestro di persona per la vicenda della nave Diciotti di tenersi lontano da Salvini. "Vi veniamo a prendere sotto casa" ha scritto sui social. Ora rischia di essere denunciato per minaccia al corpo giudiziario, un reato previsto dall'articolo 338 del codice penale. Ma chi è Giuseppe Bellachioma? ...

Salvini : pm interroghino me - anChe domani : 20.05 "Interrogasse me, non andasse a chiedere lumi a dei funzionari. Se questo magistrato vuole capire qualcosa deve evitare i passaggi intermedi. Visto che c'è questo presunto sequestratore, che per qualcuno sarei io, sono disponibile a farmi interrogare domani mattina". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno Salvini, intervistato a Zapping su Rai Radio 1, in merito alla missione del procuratore di Agrigento, sulla vicenda ...

Ecco l'isola dove l'Australia spedisce i migranti - Che Salvini vuole imitare - : Ma mercoledì 3 febbraio 2016 l 'Alta Corte australiana ha stabilito che la politica di detenzione per i richiedenti asilo applicata dal governo centrale australiano è legale. Nel 2016 erano circa ...

Miccichè a Salvini : "Non sei razzista - solo str..." : "Salvini, fattene una ragione, non sei razzista: sei solo str... ". Così il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè , via social, si rivolge direttamente al capo del Viminale ...

Miccichè contro Salvini : "Non sei razzista - sei solo stronzo" : Il presidente dell'Ars ed esponente di Forza Italia attacca il ministro sul caso dei migranti bloccati