Champions | gli allenatori potranno chiedere l' utilizzo del Var

Roma - l'Uefa accoglie il ricorso del club : prima trasferta di Champions con i tifosi al seguito : La prima trasferta della Roma in Champions League sarà con i tifosi al seguito. Il dg giallorosso Mauro Baldissoni ha infatti annunciato che l'Uefa ha accolto il ricorso del club per il divieto ...

The Rugby Championship 2018 : Nuova Zelanda-Australia 40-12. Gli All Blacks bissano il largo successo del primo turno : Nella seconda giornata del The Rugby Championship la Nuova Zelanda batte 40-12 l’Australia bissando il largo successo ottenuto la settimana scorsa, trovando Nuovamente una vittoria con bonus offensivo. All Blacks a quota 10, Wallabies ancora fermi a 0 in classifica. Questa sera toccherà al Sudafrica rispondere per non perdere terreno. Nel primo tempo tra le fila dei padroni di casa è Barrett show: meta al quarto d’ora e ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi tra gli otto convocati per la tappa di Roma : Saranno otto i rappresentanti azzurri in occasione del “Cinque Stelle” di Roma, tappa italiana del Longines Global Champions Tour 2018. Il team manager Stefano Brecciaroli ha diramato l’elenco delle convocazioni in vista dell’appuntamento che andrà in scena allo Stadio dei Marmi del Foro Italico tra giovedì 6 e domenica 9 settembre. Il principale alfiere del Bel Paese sarà Alberto Zorzi, terzo in classifica generale e tuttora in ...

PSG - maglie Air Jordan per la Champions 2018-19? : Il tamtam è partito dal sito CulturePSG, poi ripreso da FootyHeadlines, con tanto di foto delle maglie bianca e nera che la squadra di Tuchel indosserà nella prossima Champions League, che avranno sul petto… Michael Jordan, nella stilizzazione leggendaria della linea Air di Nike. Una collaborazione iniziata con delle sneakers, le Air Jordan 5 PSG, che si è concretizzata in qualcosa di più grande. His Airness, dopo i basket court e il diamante ...

Psg - maglie speciali in Champions firmate Michael Jordan : Michael Jordan 'sbarcà nel calcio. Il simbolo della griffe firmata dal più grande giocatore nella storia del basket comparirà infatti, al posto di quello della casa madre Nike, sulle maglie che il ...

RISULTATI Champions LEAGUE / Diretta gol live score : gli incroci speciali del giorno (andata playoff) : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: Diretta gol live score delle partite valide per l'andata dei playoff. Tre partite in programma mercoledì 22 agosto, in campo Ajax, Dinamo Kiev e Dinamo Zagabria(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 15:50:00 GMT)

Air PSG - maglia speciale per la Champions : Michael Jordan vestirà Neymar e Buffon : ... brand d'eccezione in materia di scarpe esteso all'abbigliamento tra maglie, felpe e pantaloncini nel nome dello sport e dello stile casual dal successo esponenziale in tutto il mondo. All'interno ...

CR7 : "Voglio la Champions con la Juve" : 'Voglio vincere la Champions con la Juve e faremo di tutto per conquistarla, ma non sarà un'ossessione'. Così Cristiano Ronaldo, reduce da un tris in Europa con il Real Madrid, alla sua prima stagione ...

Cristiano Ronaldo : "Voglio vincere la Champions con la Juve" : Non giriamoci intorno: se la Juve ha preso Cristiano Ronaldo è soprattutto per provare a vincere anche in Europa. A confermarlo, in un'intervista esclusiva a Dazn, è lo stesso campione lusitano: "Voglio vincere la Champions con la Juve e faremo di tutto per conquistarla, ma non sarà un'ossessione - spiega il portoghese - Dovremo arrivarci passo dopo passo: quest'anno, l'anno prossimo, fra tre anni. L'importante per questo ...

Juventus - parla Ronaldo : 'Vogliamo vincere la Champions League' : Come tutti sanno, la Juve è uno dei migliori club al mondo e per me è stata una decisione facile. Chiaramente, quello che ho fatto al Real Madrid è stato incredibile, ho vinto tutto e ho tanti amici, ...

CR7 - voglio la Champions con la Juve : ANSA, - TORINO, 22 AGO - "voglio vincere la Champions con la Juve e faremo di tutto per conquistarla, ma non sarà un'ossessione". Così Cristiano Ronaldo, reduce da un tris in Europa con il Real Madrid,...

Juventus - Cristiano Ronaldo : “Vogliamo la Champions - ma non è un’ossessione” : Cristiano Ronaldo- Cristiano Ronaldo, intervistato ai microfoni di “Dazn“, ha sottolineato il chiaro obiettivo bianconero nel corso di questa stagione. Parole chiare e decise che non lasciano margini ad interpretazioni. Carattere da leader e obiettivo per focalizzato. VOGLIAMO LA Champions Ronaldo ha sentenziato: “Voglio vincere la Champions con la Juve. Ci focalizzeremo su quella, con […] L'articolo Juventus, Cristiano ...

Juventus - Cristiano Ronaldo scatenato : “voglio vincere la Champions League” : Esordio con successo per la Juventus nella gara di campionato contro il Chievo, buona prova per Cristiano Ronaldo ma è mancato il gol al fuoriclasse portoghese. “Voglio vincere la Champions con la Juve. Ci focalizzeremo su quella, con i miei compagni, ma senza ossessione, passo dopo passo, e poi vedremo: se quest’anno, l’anno prossimo o quello dopo… “, ha detto a Dazn. “L’obiettivo per il club è vincere il ...

Juventus - Ronaldo : 'Voglio vincere la Champions' : ROMA - Cristiano Ronaldo non si nasconde. Con lui la Juventus ha fatto il salto di qualità definitivo e l'obiettivo è quello di riportare a Torino un trofeo che manca dal 1996. 'Voglio vincere la ...