Caso Diciotti | Salvini | I migranti sbarcheranno nelle prossime ore

Salvini : 'Il Caso Diciotti è risolto - sbarco imminente : immigrati accolti anche dalla Chiesa' : 'C'è un popolo stufo di essere servo: bloccare l'immigrazione clandestina non è diritto ma un dovere di un ministro; abbiamo fatto e speso anche troppo, lo dico soprattutto al popolo della rete, per ...

Caso Diciotti - indagati Salvini e un funzionario - Il ministro : "Una vergogna - serve la riforma della giustizia" : La Procura di Agrigento, che indaga sul Caso della nave Diciotti della guardia costiera, "al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma", ha deciso di iscrivere sul registro degli indagati due ...

Caso Diciotti a una svolta - Salvini : "I migranti sbarcheranno nelle prossime ore" : "Gli immigrati della Diciotti sbarcheranno nelle prossime ore". L'annuncio a sorpresa, dopo il lungo braccio di ferro con l'Ue, arriva dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che però avverte: "La ...

Salvini è indagato per il Caso Diciotti : La procura di Agrigento ha iscritto lui e il suo capo di gabinetto nel registro degli indagati, sembra per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio The post Salvini è indagato per il caso Diciotti appeared first on Il Post.

Caso Diciotti - Salvini al procuratore di Agrigento : “Venga ad arrestarmi” : Matteo Salvini su Facebook torna sul Caso della Diciotti: "Se il procuratore vuole interrogarmi, o magari arrestarmi perché difendo i confini e la sicurezza del mio Paese, ne sono fiero e lo aspetto a braccia aperte!". L'Associazione nazionale magistrati: "Inammissibili e indebite interferenze da parte del ministro".Continua a leggere

Caso Diciotti : concluse audizioni funzionari del Viminale in Procura a Roma : Oltre 4 ore davanti al Pm di Agrigento Patronaggio, che indaga per sequestro di persona. I dirigenti del ministero dell'Interno sono stati ascoltati come persone informate sui fatti, nel tentativo di ...

Caso Diciotti - sbarcati 13 migranti malati Moavero : l'Albania ne accoglierà venti : L'ufficio di Sanita' marittima diCatania ha ordinato lo sbarco immediato dalla nave Diciotti di17 persone, di cui due con sospetta tubercolosi. ma 4 donne non sono scese per stare coi parenti. Intanto medici hanno accertato i segni delle violenze subite nei centriin Libia e disposto il ricovero delle vittime

Contatti Fico-Di Maio sul Caso Diciotti : I Contatti sono in corso già da ieri. Roberto Fico sta tenendo un filo diretto con Luigi Di Maio sugli sviluppi della vicenda della nave Diciotti. Il presidente della Camera prova a esercitare la sua moral suasion per una rapida soluzione umanitaria. I colloqui vengono definiti cordiali, ma è inevitabile che lo scontro verbale dei giorni scorsi fra Roberto Fico e Matteo Salvini, senza un intervento di Di Maio a difesa dell'amico e ...

Caso Diciotti - l’ufficio di Sanità marittima di Catania ordina lo sbarco di 16 migranti : l’ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato dalla nave Diciotti di 11 donne e 5 uomini, di cui due con sospetta tubercolosi. Ci sarebbe, a quanto si è appreso, l’ok anche del ministero dell’Interno. La decisione dopo che in mattinata sono saliti sull’imbarcazione per un controllo medico dei 130 eritrei, 10 migranti del...

Caso Diciotti - il Viminale tira dritto | Toninelli : Ue non dia lezioni : Scontro sui migranti tra il governo e l'Europa, con unnulla di fatto dalla riunione sulla Diciotti. Di Maio e Salvini minacciano di non pagare la quota dell'Italia all'Ue se non si trova una soluzione sugli sbarchi, ma la risposta comunitaria è durissima

Caso Diciotti - il Viminale tira dritto. Toninelli : Ue non ci dia lezioni : "E' una situazione insostenibile. 192 persone tenute in ostaggio sulla .Diciotti per l'ostinazione infantile di .Salvini e di un governo totalmente inadeguato al suo ruolo. .fateliscendere", scrive su ...