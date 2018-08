Caso bimbo allontanato | l' assistente sociale trasferita in un altro ente

Bimbo di 2 anni muore soffocato : fatale un acino d’uva. Secondo Caso in pochi giorni : Incidente domestico. Un tranquillo pranzo estivo, in compagnia di mamma e papà, si è trasformato in una vera e autentica tragedia per un piccolino di 2 anni. A Leporano, in provincia di Taranto, venerdì 24 agosto si è consumato il più terribile dei drammi: un bambino di soli ventiquattro mesi è morto soffocato. Quasi per uno scherzo del destino: in venti giorni due bambini di due anni morti per un acino d’uva andato di traverso e finito nelle ...