Carl Philip e Sofia di Svezia | l’altra royal family che ci piace e che conquista i

(Di sabato 25 agosto 2018) Quando è nato, nell’aprile di due anni fa, Alexander, figlio didiHellqvist, ha ricevuto un regalo importante (e inusuale): una postazione di avvistamento che porta il suo nome, nella Nynä Nature Reserve, nel Södermanland, regione da cui il bambino prende il titolo di duca. Così appena possibile è andato di persona (in carrozza, da verobaby) ad inaugurare la piattaforma di legno all’interno della riserva. Sciogliere il nastro durante la cerimonia non è stato proprio facilissimo per lui, ma per fortuna c’erano i genitori a dargli una mano. https://www.instagram.com/p/Bms5eQtg2fc/?hl=it&taken-by=prinsparet Una giornata all’aria aperta, i momenti più importanti della giornata, poi, sono stati condivisi sui social. Presenti già da qualche mese su Instagram (l’account di famiglia si chiama prinsparet, «coppia reale«,ndr), ...