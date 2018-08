Canoa velocità | Mondiali 2018 | programma | orari e tv di sabato 25 agosto Tutti gli

Canoa velocità - Mondiali 2018 : Daniele Santini e Luca Incollingo quinti nella finale del C2 1000 metri : Si chiude senza gioie per l’Italia la prima giornata di finali ai Mondiali di Canoa velocità in corso a Montemor o Velho: Daniele Santini e Luca Incollingo finiscono quinti nel C2 1000 metri maschile. Nelle altre sette Finali A (sei in specialità non olimpiche) non c’erano azzurri in gara. Nelle Finali B, Tommaso Freschi e Luca Beccaro sesti (15° posto assoluto) nel K2 1000 metri maschile. Nel C2 1000 metri maschile (specialità ...

LIVE Canoa velocità - Mondiali 2018 in DIRETTA. Delusione Santini-Incollingo : sono quinti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di Canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). Oggi si assegneranno i primi otto titoli iridati tra i normodotati. L’Italia dopo l’oro conquistato da Esteban Farias nella paraCanoa, proverà a salire nuovamente sul gradino più alto del podio Nel C2 1000 metri Daniele Santini e Luca Incollingo sono pronti al grande acuto, così come Luca Beccaro e Tommaso Freschi nel K2. ...

LIVE Canoa velocità - Mondiali 2018 in DIRETTA : Eleonora De Paolis ARGENTO nella paracanoa. Attesa per Santini-Incollingo e Carlo Tacchini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di Canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). Oggi si assegneranno i primi otto titoli iridati tra i normodotati. L’Italia dopo l’oro conquistato da Esteban Farias nella paraCanoa, proverà a salire nuovamente sul gradino più alto del podio Nel C2 1000 metri Daniele Santini e Luca Incollingo sono pronti al grande acuto, così come Luca Beccaro e Tommaso Freschi nel K2. ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : Carlo Tacchini delude nel C1 500 metri e non centra la finale : Una sessione mattutina opaca per l’Italia nella terza giornata di gare dei Mondiali di Canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). Infatti nessuno dei tre azzurri in gara è riuscito a centrare la finale. Andiamo a scoprire nel dettaglio i risultati. Nel C1 500 metri delusione per Carlo Tacchini, che chiude al quarto posto la semifinale e va solamente nella finale B. Il 23enne di Verbania, che lo scorso anno fu argento iridato in questa ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : altra medaglia azzurra nella paracanoa! Eleonora De Paolis conquista l’argento nel KL1 200 metri : Arriva un’altra medaglia per l’Italia nella paraCanoa ai Mondiali di Canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). Dopo l’oro di ieri di Esteban Farias, oggi arriva la straordinaria prestazione di Eleonora De Paolis che conquista l’argento nel KL1 200 metri. L’azzurra, che in passato gareggiava nel para-canottaggio, grazie ad un finale perfetto è riuscita a centrare il primo podio internazionale. De Paolis ha fatto una gara in progressione e, ...

LIVE Canoa velocità - Mondiali 2018 in DIRETTA : l’Italia punta su Santini-Incollingo e Carlo Tacchini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di Canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). Oggi si assegneranno i primi otto titoli iridati tra i normodotati. l’Italia dopo l’oro conquistato da Esteban Farias nella paraCanoa, proverà a salire nuovamente sul gradino più alto del podio Nel C2 1000 metri Daniele Santini e Luca Incollingo sono pronti al grande acuto, così come Luca Beccaro e Tommaso Freschi nel K2. ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di venerdì 24 agosto. Tutti gli italiani in gara : Oggi, venerdì 24 agosto, si disputeranno le prime finali ai Mondiali di Canoa velocità: a Montemor o Velho, in Portogallo, verranno assegnati i primi otto titoli, due dei quali in specialità olimpiche. Già in finale, nel C2 1000 metri maschile Daniele Santini e Luca Incollingo, proveranno ad emularli nel K2 1000 metri maschile Luca Beccaro e Tommaso Freschi. Giulio Dressino nel K1 500 metri maschile e Carlo Tacchini nel C1 500 metri maschile ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : azzurri in finale nel C4 500m e nel K2 200m - Carlo Tacchini in semifinale sui 1000 metri : Due finali e una semifinale raggiunte dagli azzurri nella sessione pomeridiana odierna ai Mondiali di Canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). I tre equipaggi italiani in gara si sono quindi ben comportai, riuscendo a passare il turno. Andiamo a scoprire nel dettaglio i risultati. Grande prova dell’Italia nel C4 500 metri, con la vittoria della batteria e la finale diretta ottenuta. L’equipaggio azzurro formato da Daniele Santini, Luca ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : subito oro per l’Italia nella paracanoa! Esteban Farias difende il titolo nel KL1 200 metri : La paraCanoa regala all’Italia la prima medaglia d’oro ai Mondiali di Canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). Esteban Farias si è confermato ancora una volta il più forte di tutti nel KL1 200 metri, andando a difendere il titolo iridato e completando così una stagione perfetta in cui aveva già trionfato in Coppa del Mondo e agli Europei. Farias ha dominato la finale, dimostrando una netta superiorità sugli avversari. L’azzurro è uscito ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : finale diretta per Santini-Incollingo! Tutti gli altri azzurri in semifinale : Va in archivio la sessione mattutina della seconda giornata di gare ai Mondiali di Canoa velocità in corso a Montemor o Velho: in Portogallo erano sei gli equipaggi azzurri impegnati, e di questi uno conquista il passaggio diretto in finale, mentre per gli altri cinque ci saranno le semifinali da affrontare. Nel C2 1000 metri maschile (specialità olimpica) grande prestazione di Daniele Santini e Luca Incollingo, che vincono la prima batteria in ...

LIVE Canoa velocità - Mondiali 2018 in DIRETTA : l’Italia punta su Carlo Tacchini e Santini-Incollingo : Buongiorno e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE integrale in tempo reale: oggi, giovedì 23 agosto, si inizia con le prime gare per normodotati ai Mondiali di Canoa velocità. A Montemor o Velho, in Portogallo, la sessione mattutina vedrà impegnati sei equipaggi azzurri nelle batterie, mentre al pomeriggio saranno in acqua altre tre imbarcazioni in cerca della finale DIRETTA. Gran conclusione con la paraCanoa, con la finale del KL1 maschile, dove ...

Canoa velocità - Europei 2018 : programma - orari - tv e italiani in gara oggi (giovedì 23 agosto) : oggi, giovedì 23 agosto, si inizia con le prime gare per normodotati ai Mondiali di Canoa velocità: a Montemor o Velho, in Portogallo, la sessione mattutina vedrà impegnati sei equipaggi azzurri nelle batterie, mentre al pomeriggio saranno in acqua altre tre imbarcazioni in cerca della finale diretta. Gran conclusione con la paraCanoa, con la finale del KL1 maschile, dove Esteban Farias cerca, per il secondo anno consecutivo, l’accoppiata ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : nella paracanoa vanno in finale anche Fabrizio Aprile e Marius Ciustea : Si conclude nel migliore dei modi per i colori azzurri la prima giornata di gare ai Mondiali di Canoa velocità: nella sessione pomeridiana, dedicata ancora alla paraCanoa, passano alla finale A entrambi gli azzurri impegnati. Assegnati anche i primi tre titoli della rassegna, sui 12 della paraCanoa. Nel VL2 200 maschile Marius Ciustea va direttamente in finale con il miglior crono assoluto dopo aver vinto la seconda batteria in ...

Canoa velocità - Mondiali 2018 : i favoriti gara per gara delle specialità olimpiche. L’Italia vincerà una medaglia? : Siamo a metà del quadriennio olimpico: i Mondiali di Canoa velocità tasteranno il polso alle 12 specialità olimpiche in vista di Tokyo 2020. Gerarchie più definite nelle gare presenti già a Rio, mentre gli esperimenti sono ancora in corso nelle prove di nuova introduzione. Andiamo a scoprire i favoriti per la vittoria nelle 12 specialità olimpiche della Canoa velocità. MASCHILE K1 200 – gara aperta: del podio dello scorso anno resta ...