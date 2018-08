Calcio | Cagliari a caccia dei primi punti

Empoli-Cagliari 2-0 - le pagelle di CalcioWeb : 1/6 Marco Bucco/LaPresse ...

Cagliari - a tutto Maran : il Calciomercato - la condizione dei nuovi arrivati e le ultime di formazione : Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, si è detto pronto per la gara d’esordio contro il Cagliari, Bradaric però non sarà nell’11 titolare Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, quest’oggi ha tenuto la sua prima conferenza stampa pre-partita della stagione. L’allenatore del club sardo ha fatto presente come il neo arrivato Bradaric non sia ancora pronto per l’esordio dal primo minuto: “Bradaric sta ...

Calciomercato Cagliari - preso Klavan dal Liverpool : contratto di due anni : Nuovo difensore d'esperienza per il Cagliari, che proprio nelle ultime ore di mercato ha chiuso per Ragnar Klavan. Il centrale classe 1985 ha lasciato il Liverpool, sbarcando immediatamente in Italia ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale : Colombatto in prestito al Verona : Cagliari - Nuova avventura per Santiago Colombatto : il 21enne centrocampista argentino saluta il Cagliari , proprietario del suo cartellino, per accasarsi in prestito con diritto di riscatto al ...

Calciomercato Cagliari - Caligara passa all'Olbia : Cagliari - Il Cagliari ha ceduto in prestito per la prossima stagione all' Olbia il centrocampista classe 2000 Fabrizio Caligara . Arrivato lo scorso gennaio dalla Juve , Caligara ha debuttato in ...

Calciomercato Cagliari : Han in prestito al Perugia : Han lascia di nuovo il Cagliari. Ma sempre in prestito: l’attaccante nordcoreano inizierà il nuovo campionato con la maglia del Perugia, in serie B. Arrivato in Sardegna nel marzo 2017 il giovane bomber asiatico, classe 1998, ha proseguito il suo percorso di crescita proprio in Umbria dove, nella prima parte della stagione scorsa, ha saputo realizzare 7 reti in 19 partite. Rientrato a Cagliari lo scorso gennaio, Han ha collezionato 7 ...

Cossu dice addio al Calcio - ma non al Cagliari : per Andrea un ruolo nel settore giovanile del club : La ‘storia d’amore’ tra il Cagliari e Andrea Cossu non finisce con l’addio al calcio del calciatore: il nuovo ruolo del sardo nel club rossoblù Dai campi di calcio al settore giovanile del Cagliari, l’ex giocatore e bandiera rossoblù Andrea Cossu entra ufficialmente a far parte dello staff tecnico del club sardo. Ritiratosi dal calcio giocato nei giorni scorsi con all’attivo 270 partite in rossoblù, ...

Calciomercato Cagliari - nasce l'idea Zukanovic : Cagliari - Tutto sembra far propendere verso una soluzione dell'ultimo minuto in casa Cagliari dove la società è a caccia di un difensore centrale per dare a Rolando Maran una rosa completa in vista ...

Calcio - Cagliari : confermata la squalifica a Joao Pedro - salterà le prime tre partite : La Procura Antidoping ha confermato la squalifica di sei mesi a Joao Pedro, centrocampista brasiliano 26enne del Cagliari. Sono infatti stati respinti i ricorsi della Procura Federale e dello stesso calciatore. Joao Pedro era risultato positivo all’idroclorotiazide (un diuretico) in un controllo effettuato in seguito alle gare con Sassuolo e Chievo dello scorso febbraio. Il Cagliari dovrà fare a meno di Joao Pedro fino al 15 settembre e il ...

Calciomercato - Bradaric : “pronto a far bene col Cagliari” : “Sono molto felice di essere a Cagliari, per me è un onore vestire questa maglia e giocare nella serie A italiana. Mi hanno fatto tante proposte, ma la mia prima scelta è stata sempre Cagliari. Il primo impatto è stato bellissimo”. Sono le prime parole in rossoblù di Filip Bradaric, classe 1992, centrocampista croato appena acquistato dalla società di Tommaso Giulini. “Ci sono già due giocatori croati, sono sicuro che mi ...

Cagliari-Atletico Madrid 0-1 : Cossu saluta il Calcio : Colchoneros privi di diversi titolari, tra i quali le stelle campioni del mondo Antoine Griezmann e Lucas Hernandez, oltre a Diego Costa e Vitolo. Tutti gli altri rispondono presente all'appello, a ...