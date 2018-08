Calcio | Serie A 2018-2019 | Napoli-Milan 3-2 | vittoria in rimonta dei partenopei Mertens

Pagelle/ Napoli-Milan : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo) : Pagelle Napoli Milan: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al San Paolo (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 21:18:00 GMT)

PAGELLE / Juventus Lazio (2-0) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019) : PAGELLE Juventus Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 20:22:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018-2019 : Juventus-Lazio 2-0 - Pjanic e Mandzukic puniscono i biancocelesti : Ci si aspetta il gol di Ronaldo ed invece arrivano quelli di Miralem Pjanic e Mario Mandzukic. La Juventus non fallisce la prima casalinga, superando per 2-0 la Lazio nel primo anticipo della seconda giornata della Serie A. I bianconeri si confermano a punteggio pieno, mentre i biancocelesti restano ancora a zero punti. Un buon inizio degli ospiti che hanno una bella occasione con Lulic, ma il destro del capitano della Lazio è fermato in angolo ...

Pagelle/ Juventus Lazio : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo) : Pagelle Juventus Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 2^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium (oggi sabato 25 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 19:05:00 GMT)

Consigli FantaCalcio Serie A / 2^ giornata - le dritte : Papu Gomez in copertina : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 2^ giornata. Ecco chi schierare per noi nel secondo turno del massimo campionato (25-26-27 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 18:32:00 GMT)

CONSIGLI FANTACalcio Serie A / Le dritte per la 2^ giornata : alti e bassi per i big : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le nostre dritte per la 2^ giornata. Ecco chi schierare per noi nel secondo turno del massimo campionato (25-26-27 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 14:37:00 GMT)

Consigli FantaCalcio Serie A/ Le dritte per la 2^ giornata : chi schierare? : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 2^ giornata. Ecco chi schierare per noi nel secondo turno del massimo campionato (25-26-27 agosto)(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 07:33:00 GMT)

Calcio - Serie B 2018-2019 : Brescia-Perugia 1-1. Gli umbri acciuffano il pari in pieno recupero : Si apre con un pareggio la Serie B 2018-2019 di Calcio, con il contestatissimo format a 19 squadre: l’anticipo della prima giornata, Brescia-Perugia, infatti termina con il punteggio di 1-1. Al vantaggio per i padroni di casa, firmato da Bisoli al 43′, rispondono gli ospiti con la rete Vido dal dischetto, siglata nel terzo dei quattro minuti di recupero della ripresa. Nel Brescia Bisoli fa e disfa: al crepuscolo della prima frazione ...

Calcio femminile : sospesi i campionati di Serie A e di Serie B. Il Collegio di Garanzia del Coni deciderà il 7 settembre : “La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il Dipartimento Calcio femminile, in seguito alla richiesta pervenuta dalle società Juventus e Fiorentina, ha disposto il rinvio della gara di Supercoppa 2018, in programma a La Spezia il prossimo 25 agosto, a data da destinarsi“. Con questo breve comunicato la LND aveva reso noto che la Supercoppa Italiana 2018 del Calcio femminile tra la Juventus e la Fiorentina non sarebbe andata in scena ...

Serie A Calcio - seconda giornata : gli orari e il programma tv su Sky e Dazn. La guida completa : La seconda giornata della Serie A 2018-2019 di calcio si disputerà nel weekend del 25-27 agosto, il prossimo turno del massimo campionato si snoderà così su tre giorni e si giocherà sempre nel tardo pomeriggio o in prima serata, evitando così il sole dell’ora di pranzo o delle 15.00. Questo turno si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante perché ci saranno quattro incontri di cartello davvero molto interessanti, subito ...

Calcio donne nel caos : sospesi Serie A e Serie B : sospesi i campionati di Serie A e B di Calcio femminile fino al 7 settembre. Lo ha stabilito con decreto il presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini, accogliendo l’istanza cautelare della FederCalcio contro la sentenza della Corte d’appello della Figc con la quale si annullava l’inquadramento della Serie A e B di Calcio femminile nell’ambito della stessa FederCalcio deciso dal commissario straordinario ...

Serie B a 19 squadre - Lo Monaco tuona : “il Calcio è in mano a dei pupari” : Lo Monaco non le manda a dire dopo la decisione della Lega Serie B di optare per un campionato a 19 squadre per la rabbia del Catania Una conferenza stampa molto accesa quella di Lo Monaco in merito al caso Serie B. L’amministratore delegato del Catania ha tuonato contro la decisione di disputare un campionato a 19 squadre, con il club catanese estromesso dalla corsa ai ripescaggi che avrebbe vinto approdando in cadetteria. “Bisogna ...