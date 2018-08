Brindisi | arrestati due narcotrafficanti albanesi

blogo

(Di sabato 25 agosto 2018) Inseguimento in mare al largo die conseguente arresto di due. Si è conclusa così un'operazione antidroga condotta dalla Guardia di Finanza, scattata quando una unità del comando aeronavale di Bari ha intercettato un gommone sospetto diretto verso le coste pugliesi.I sospetti si sono rivelati fondati. Lo scafo, lungo sette metri, stava trasportando oltre 500 chilogrammi di marijuana e di fronte all'alt delle autorità i due scafisti a bordo hanno tentato la fuga. Ne è nato un inseguimento in mare che si è concluso poco dopo con lo stop del mezzo e l'arresto dei due uomini, due cittadinidi 38 e 46 anni, entrambi originari di Valona e ora finiti in manette per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti.La droga - 535 chilogrammi di marijuana - avrebbe fruttato aifino a 5 milioni di euro secondo le stime della Guardia Di ...