Bologna | Inzaghi | Possiamo farcela anche senza Palacio | ho fiducia nella

Serie A Bologna - Inzaghi : «Frosinone? Dobbiamo vincere» : Bologna - "Ho rivisto la partita con la Spal, non abbiamo fatto male. Loro giocano nello stesso modo da 4 anni, noi ci alleniamo insieme da un mese. Potevamo segnare noi, ma abbiamo preso un gol da ...

Bologna - l’ultima idea di mercato : la richiesta di Inzaghi a “parametro zero” : Bologna, Pippo Inzaghi ha chiesto a Bigon un ultimo sforzo per quanto concerne il calciomercato: le novità a parametro zero Il calciomercato in Italia si è chiuso venerdì scorso, non ancora però per quanto concerne i parametro zero. I calciatori svincolati potrebbero dunque firmare con club di Serie A e proprio a questo sta tentando di appigliarsi il tecnico del Bologna Pippo Inzaghi. Il mister bolognese infatti, sta monitorando con ...

Amaro il ritorno in Serie A di Filippo Inzaghi : Bologna ko : Un pesante 1-0 in casa al debutto contro la Spal. Decisiva la rete di Kurtic al 71′, una sassata terrificante

Serie A - la battaglia salvezza è già iniziata : acuto della Spal - ottima Empoli - che delusione il Bologna di Inzaghi : Serata vivace in Serie A per quanto concerne la corsa salvezza, con diversi club impegnati in scontri che potrebbero essere definiti già “diretti” E’ stata una serata ‘dedicata’ alla corsa salvezza in Serie A. Ancora le dinamiche del campionato sono da definire, ma orientativamente si conoscono i nomi dei club che dovranno sudare per spuntarla nella bagarre in coda alla classifica. Quest’oggi, parlando ...

Inzaghi alla vigilia di Bologna-Spal : "Diamo tutto per la nostra gente" : BOLOGNA - Riccardo Bigon , ds del Bologna, ha fatto il punto sul mercato rossoblù conclusosi venerdì sera. "Non è vero che abbiamo incassato più di quanto speso, siamo invece come avevamo detto, ...

Bologna - più abbonati con l'arrivo di Inzaghi : Bologna - In vista dell'incontro di domenica sera con la Spal il Dall'Ara comincia a riempirsi. Sono oltre 19.000 le presenze assicurate tra biglietti venduti e abbonamenti. Un entusiasmo già ...

Bologna : Inzaghi chiede un difensore al Milan : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , sullo sfondo restano le piste giovani Bonifazi , Torino, e Senesi , San Lorenzo,. Il Frosinone ha messo sotto contratto come terzo portiere Iacobucci dall'...

Il Bologna convince - la squadra di Inzaghi ok contro il Norimberga : Il Bologna continua la preparazione in vista della prossima stagione, nuove importanti indicazioni per il tecnico Filippo Inzaghi. Successo in amichevole contro il Norimberga, decide una rete di Rodrigo Palacio. Bologna: Skorupski; De Maio (dal 73’ Calabresi), Gonzalez, Helander; Mattiello (dal 73’ Mbaye), Dzemaili, Pulgar (dal 12’ Kingsley), Orsolini (dal 60’ Svanberg), Krejci (dal 73’ Dijks); Palacio, Santander (dal 60’ Falcinelli). All. ...

Lazio-Bologna - il papà degli Inzaghi : 'La guarderò da solo - con tapparelle abbassate e imprecazioni' : Se non sbaglio, poi, sono gli unici fratelli al mondo a poter vivere questa sfida. Io la vedrò a casa davanti alla televisione con le tapparelle abbassate . Con mia moglie? Da solo, mia moglie la ...

Pippo Inzaghi riparte dal Bologna : Pippo Inzaghi puntava a rientrare in Serie A. La parentesi con il Venezia ha permesso all’ex milanista di fare esperienza