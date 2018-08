Bimbo di un anno esce dal box e cade dal quarto piano | salvato dal cofano di un' auto

Terremoto in Indonesia - almeno 39 morti : anche un Bimbo di un anno : almeno 19 persone sono morte a causa del fortissimo Terremoto che ha devastato l'isola di Lombok, in Indonesia. Tra le vittime anche un bambino di un anno. Altre decine di persone sono rimaste ferite ...

Gaia uccisa a 7 anni da una medusa - la rabbia della mamma : «Un Bimbo è morto una settimana fa e non ci hanno avvisato» : Un grido di dolore, straziante, unito a uno sfogo di rabbia per il precedente. Un bimbo di 6 anni sarebbe morto una settimana fa nello stesso modo. «Mia figlia è morta tra le mie...

Gaia uccisa a 7 anni da una medusa - la rabbia della mamma : «Un Bimbo è morto una settimana fa e non ci hanno avvisato» : Un grido di dolore, straziante, unito a uno sfogo di rabbia per il precedente. Un bimbo di 6 anni sarebbe morto una settimana fa nello stesso modo. «Mia figlia è morta tra le mie...

Gaia uccisa a 7 anni da una medusa - la rabbia della mamma : «Un Bimbo è morto una settimana fa e non ci hanno avvisato» : Un grido di dolore, straziante, unito a uno sfogo di rabbia per il precedente. Un bimbo di 6 anni sarebbe morto una settimana fa nello stesso modo. «Mia figlia è morta tra le mie...

Bimbo di anno e mezzo positivo a cocaina : ANSA, - VIMODRONE , MILANO, , 3 LUG - Un bambino di un anno e mezzo è ricoverato nel reparto di pediatria dell'ospedale di Sesto San Giovanni , Milano, , dopo essere risultato positivo alla cocaina ...

Bimbo di un anno e mezzo positivo alla cocaina : forse assunta durante l'allattamento : Un bambino di un anno e mezzo è ricoverato nel reparto di pediatria dell'ospedale di Sesto San Giovanni, Milano,, dopo essere risultato positivo alla cocaina assunta presumibilmente tramite latte ...

Milano - Bimbo di un anno e mezzo positivo alla cocaina : assunta probabilmente durante l'allattamento : Un bambino di un anno e mezzo è ricoverato nel reparto di pediatria dell'ospedale di Sesto San Giovanni, Milano,, dopo essere risultato positivo alla cocaina assunta presumibilmente tramite latte ...

Sardegna : trasporto urgente per un Bimbo di un anno in pericolo di vita : L’Aeronautica Militare ha appena concluso trasporto urgente di un bambino di un anno in imminente pericolo di vita. Un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino è decollato su richiesta della Prefettura di Sassari, pervenuta alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, che ha autorizzato la missione. La Sala Situazioni di Vertice, è in costante contatto con le Prefetture su tutto il territorio nazionale per disporre e ...

Bimbo di 6 mesi muore all’asilo soffocato da un rigurgito. Il padre : “Lo hanno lasciato solo” : La tragedia in Texas, dove in un asilo nido è morto il piccolo Michael Cartel Donnell. Il bambino sarebbe stato ucciso dal suo vomito. Il padre: “Nessuno lo stava controllando mentre stava male”.Continua a leggere

Lutto nello sport italiano : è morto l’ex calciatore. “Circostanze misteriose”. Lascia un Bimbo di 1 anno : È morto la sera di martedì 17 luglio 2018 in ospedale, a Sassari, dove era stato ricoverato poche ore prima. Le cause del decesso sono ancora in via d’accertamento, ma il mondo del calcio e dello sport in generale è in Lutto stretto per la scomparsa di Giovannino Oggiano, avvenuta in circostanze ancora misteriose, come scrive La Nuova Sardegna. Aveva 47 anni. Ex calciatore della Torres, era diventato papà da poco (il figlio ha un ...

Open Arms accusa : 'I libici hanno lasciato morire in mare una donna e un Bimbo'. Un'altra migrante salvata : Roma - 'La Libia avrebbe lasciato morire una donna e un bambino che erano a bordo di un gommone in difficoltà'. Lo denuncia Proactiva Open Arms pubblicando su Twitter le foto dei due corpi in mare, ...

La denuncia di Open Arms : “I libici hanno lasciato morire in mare una donna e un Bimbo” : «La Libia avrebbe lasciato morire una donna e un bambino che erano a bordo di un gommone in difficoltà». Lo denuncia Proactiva Open Arms pubblicando su Twitter le foto dei due corpi in mare, tra i resti di una barca. «La Guardia Costiera libica ha detto di aver intercettato una barca con 158 persone fornendo assistenza medica e umanitaria - ha scri...

Medici fanno confusione : al Bimbo di 3 anni dose di farmaci 7 volte superiore - è letale : Il piccolo era stato ricoverato per un malora a causa di una sua patologia ma nelle ore successive, per una errata comunicazione tra Medici, al piccolo è stato somministrato lo steso farmaco più volte: un errore che si è rivelato fatale per il bambino.Continua a leggere

Roma - Bimbo di 4 anni rischia di annegare al centro estivo. Il papà denuncia : 'L'hanno perso di vista' : Quando aveva iscritto il suo bimbo di 4 anni al centro estivo vicino casa si era raccomandato subito con gli organizzatori: 'Mio figlio non sa nuotare, non deve entrare per nessun motivo nella piscina ...