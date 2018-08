Bimbo di 18 mesi cade dal quarto piano | non è grave 

Genova - consegnate le prime 5 case agli sfollati : tra loro anche un Bimbo di tre mesi : Sono arrivate le prime cinque case per gli sfollati dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Vanno a cinque nuclei famigliari, per un totale di 21 persone, tra cui bambini piccoli, uno ha 3 mesi, e ...

Genova - consegnate le prime cinque case agli sfollati : tra loro anche un Bimbo di tre mesi : Sono arrivate le prime cinque case per gli sfollati dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Vanno a cinque nuclei famigliari, per un totale di 21 persone, tra cui bambini piccoli, uno ha 3 mesi, e ...

Maltempo Salerno : soccorsa barca con a bordo Bimbo di 15 mesi : Un’ondata di Maltempo si è abbattuta nel Salernitano nel pomeriggio con conseguenti danni e disagi: numerose le richieste di soccorso ai vigili del fuoco, ancora a lavoro per garantire la sicurezza e il ripristino della situazione. Il brusco peggioramento delle condizioni meteo ha reso necessari diversi interventi da parte della Capitaneria di Porto di Salerno. Nei pressi del porto Marina d’Arechi è stato effettuato un intervento a ...

Meningite - muore Bimbo di 2 mesi a Firenze : i suoi genitori sono stati sempre con lui : Era ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer dallo scorso 20 luglio; le sue condizioni erano apparse gravi fin da subito. Il piccolo ha avuto anche una emorragia cerebrale. Purtroppo alla fine il suo corpicino ha ceduto alla famigerata malattia.Continua a leggere

Meningite : a Firenze muore Bimbo di due mesi : Un bambino di due mesi, nato a Massa, è deceduto mercoledì sera all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per le conseguenze di una grave forma di Meningite. Era ricoverato da diversi giorni. Secondo quanto ricostruito con fonti mediche, la tipologia di Meningite che ha ucciso il bimbo ha origine dallo streptococco ed è stata ereditata dalla madre al momento della nascita. Pertanto non si è resa necessaria alcuna profilassi. L'articolo ...

Bergamo : trapianto di fegato su un Bimbo di 20 mesi - intervento riuscito : La delicatissima operazione al Papa Giovanni XXIII, dopo 19 mesi di lista d'attesa: è andato tutto bene

Bergamo : trapianto di fegato su un Bimbo di 20 mesi - miracolo riuscito : Il delicatissimo intervento al Papa Giovanni XXIII, dopo 19 mesi di lista d'attesa: è andato tutto bene

Usa : una donna rapisce il Bimbo di 6 mesi alla vicina e gli dà fuoco : Un bambino di sei mesi, Levi Cole Ellerbe, rapito dalla abitazione in cui si trovava da una vicina di casa, è stato vittima della follia della donna. La madre del piccolo, Hanna Barker, è stata prima aggredita da due persone che si sono introdotte in casa sua dalla porta posteriore dopo aver forzato la serratura. E' stata subito investita da una sostanza chimica che le avrebbero spruzzato negli occhi. Il fatto è accaduto il 17 di luglio, alle 21 ...

Bimbo di 19 mesi trovato morto in casa - era ridotto così. Terribile sospetto sui genitori : Lo hanno trovato in casa. Riverso a terra. Per lui, un piccolo di 19 giorni di vita appena, non c’è stato nulla da fare. L’ambulanza se n’è andata con le sirene spente. Una tragedia che ha colpito un’intera comunità e per la quale adesso sono in molto a chiedere giustizia. Si perché dietro la fine del piccolo Bailey Smyth-Osborne c’è una storia spaventosa. È stato picchiato brutalmente quando aveva appena 19 giorni di vita. Marina Smyth, 21 ...

Verona : morto Bimbo di 11 mesi - chiesto il giudizio per i genitori : Verona: morto bimbo di 11 mesi, chiesto il giudizio per i genitori Verona: morto bimbo di 11 mesi, chiesto il giudizio per i genitori Continua a leggere L'articolo Verona: morto bimbo di 11 mesi, chiesto il giudizio per i genitori proviene da NewsGo.

Bimbo di 6 mesi muore all’asilo soffocato da un rigurgito. Il padre : “Lo hanno lasciato solo” : La tragedia in Texas, dove in un asilo nido è morto il piccolo Michael Cartel Donnell. Il bambino sarebbe stato ucciso dal suo vomito. Il padre: “Nessuno lo stava controllando mentre stava male”.Continua a leggere

Usa - vicina di casa rapisce Bimbo di soli 6 mesi e gli dà fuoco : Un omicidio efferato , quello accaduto a Natchitoches in Louisiana , Usa, ed ancora senza una spiegazione, sempre che possano esisterne per motivare dei gesti così spregevoli. Il fatto è avvenuto lo ...

Rapisce il figlio della vicina e lo brucia vivo : il Bimbo aveva solo 6 mesi : Felicia Smith è stata arrestata e deve rispondere di omicidio di primo grado. La polizia della Louisiana ha trovato il bimbo sui binari ferroviaria nei pressi di Natchitoches il giorno dopo il suo rapimento. Purtroppo era già troppo tardi.Continua a leggere

Cassino - grave incidente sulla A1 : muoiono coppia e il Bimbo di 6 mesi : Cassino, grave incidente sulla A1: muoiono coppia e il bimbo di 6 mesi Cassino, grave incidente sulla A1: muoiono coppia e il bimbo di 6 mesi Continua a leggere L'articolo Cassino, grave incidente sulla A1: muoiono coppia e il bimbo di 6 mesi proviene da NewsGo.