Belgio | tempi già crollati a Spa rispetto al 2017

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 1-2 - classifica combinata dei tempi. Kimi Raikkonen il migliore davanti alle Mercedes : Kimi Raikkonen ha siglato il miglior tempo in assoluto della prima giornata di prove libere valide per il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari chiude davanti a tutti in 1:43.355 precedendo le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, la Red Bull di Max Verstappen e l’altra rossa di Sebastian Vettel. La classifica combinata dei tempi delle prove libere 1 e 2 coincide con la FP2 visto che nel pomeriggio si ...

F1 Gp Belgio – Concluse le Fp2 a Spa : Kimi Raikkonen davanti a tutti - perde terreno Vettel [TEMPI] : Kimi Raikkonen termina in prima posizione le Fp2 del Gp di Belgio: il ferrarista chiude davanti alle Mercedes di Hamilton e Bottas sul tracciato di Spa Dopo 26 giorni di meritata vacanza, ritorna lo spettacolo della F1. I piloti tornano in pista per un’altra, attesissima, gara del Mondiale di Formula 1, per il tredicesimo appuntamento in calendario. Dopo il GP d’Ungheria, si resta in Europa, precisamente in Belgio sul tracciato di Spa ...

F1 – Terminate le Fp1 a Spa : Vettel svetta in Belgio - dietro Verstappen ed Hamilton [TEMPI] : Le prime prove libere di Formula Uno sul circuito di Spa sono nel segno di Sebastian Vettel: seguono Max Verstappen e Lewis Hamilton Dopo ben 26 giorni di vacanza, si torna in pista. I protagonisti del campionato mondiale di Formula Uno si sono cimentati nelle prime prove libere sul circuito di Spa in vista del Gp del Belgio, in programma domenica 26 agosto. Il giro più veloce di queste Fp1 porta la firma di Sebastian Vettel, con il tempo ...

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 : tempi e classifica (Gp Belgio 2018) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 del Gp Belgio 2018 a Spa Francorchamps: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il weekend (oggi venerdì 24 agosto)(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 02:31:00 GMT)