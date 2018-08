Bayern | per Coman stagione a rischio

Bayern - Kovac : 'Grave l'infortunio di Coman'. Il francese sarà operato alla caviglia : stop di diverse settimane : Il tecnico del Bayern Monaco, Niko Kovac, ha detto che teme un grave infortunio per il francese Kingsley Coman, che ha subito un duro colpo nella vittoria per 3-1 di ieri sera contro l'Hoffenheim ...

Bayern Monaco - Kovac teme grave infortunio per Coman : Il tecnico del Bayern Monaco, Niko Kovac, ha detto che teme un grave infortunio per il francese Kingsley Coman, che ha subito un duro colpo nella vittoria per 3-1 di ieri sera contro l’Hoffenheim della giornata di apertura della Bundesliga. “Non so se va bene, sente un dolore acuto”, ha detto Kovac dopo la vittoria della sua squadra all’Allianz Arena. Coman ha subito fallo da Nico Schulz dove ha avuto una torsione ...

Bayern Monaco - grave infortunio per Kingsley Coman : i dettagli : Kingsley Coman è stato costretto a lasciare il campo ieri nell’anticipo di Bundesliga tra il suo Bayern Monaco e l’Hoffenheim Il tecnico del Bayern Monaco, Niko Kovac, ha detto che teme un grave infortunio per il francese Kingsley Coman, che ha subito un duro colpo nella vittoria per 3-1 di ieri sera contro l’Hoffenheim della giornata di apertura della Bundesliga. “Non so se va bene, sente un dolore acuto”, ...

Troppo Bayern per la Dolomiti Energia : RVA DEL GARDA. Netto successo del Bayern sulla Dolomiti Energia , 91-57, nella prima amichevole precampionato della squadra trentina, priva di Gomes, Pascolo, Hogue e Marble. Molto positiva, in ogni ...

Lewandowski torna a parlare : “ecco perchè volevo lasciare il Bayern Monaco” : Robert Lewandowski ha pensato di lasciare il Bayern Monaco prima di cambiare repentinamente idea e restare alla corte di Kovac Robert Lewandowski è stato ad un passo dall’addio al Bayern Monaco, a causa di qualche incomprensione poi placata. Il centravanti, parlando alla Bild, ha svelato quanto accaduto nelle ultime settimane, tra alti e bassi del rapporto con il bavaresi: “Tra aprile e maggio tutti mi attaccavano e non sentivo ...

Lewandowski chiude al Real Madrid : 'Mai più guerra al Bayern Monaco - ecco perché volevo andarmene' : Il figliol prodigo è tornato all'ovile e ora non vuole più andarsene: finita la guerra tra il Bayern Monaco e Robert Lewandowski , che rompe il silenzio e racconta a Sport Bild la verità sulla turbolenta estate, chiudendo definitivamente la porta al Real Madrid . L'attaccante polacco spiega: 'Tra aprile e maggio tutti mi attaccavano e non sentivo nessuna ...

Bild : 'Il Bayern sogna Dybala per il prossimo anno' : TORINO - Il calciomercato estivo è appena terminato in Italia ed è agli sgoccioli in altri paese ma le grandi squadre hanno sempre progetti di lungo periodo. Non è da meno il Bayern Monaco che sta già ...

'Il Bayern Monaco pensa a Dybala per il 2019' : Monaco, Germania, - Antoine Griezmann è il sogno del Bayern Monaco per il 2019: secondo la 'Bild' il club tedesco è pronto a qualsiasi sforzo per acquistare l'attaccante francese dell'Atletico Madrid, ...

Il Bayern Monaco prepara già il colpo per la prossima stagione : contatti con Griezmann : Bayern Monaco alle prese con la nuova stagione pur senza aver messo a segno colpi d’altissimo profilo durante l’estate Dopo un mercato senza grandi acuti, il Bayern Monaco sta studiando le mosse future per portare in Germania un top player. A quanto riporta il tabloid tedesco ‘Bild’, i bavaresi sono pronti a una offerta monstre per ingaggiare il prossimo anno il fantasista dell’Atletico Madrid, Antoine ...

Bayern Monaco - allarme francese per Boateng : il presidente Hoeness conferma l’interesse del Psg : Il club bavarese ha fissato una cifra non inferiore ai 50 per cedere il proprio difensore, su cui c’è il Paris Saint-Germain C’è solo una opzione per un eventuale addio del difensore tedesco del Bayern Monaco Jerome Boateng, il Paris Saint Germain, a chiarirlo è il presidente del club campione di Germania, Uli Hoeness. Per la cessione del difensore 29enne il Bayern Monaco ha fissato una cifra non inferiore ai 50 milioni di ...

Bayern Monaco - il piano per Arp : L'edizione odierna di Sport Bild svela il piano del Bayern Monaco per Jann-Fiete Arp : l'attaccante classe 2000 doveva arrivare subito in Baviera, invece ha rinnovato fino al 2020 con l' Amburgo raggiungerà il Bayern dopo ...

Bayern Monaco in ansia per Alaba : problemi al ginocchio : David Alaba, difensore del Bayern Monaco, alle prese con un problema al ginocchio che preoccupa il tecnico bavarese Kovac Infortunio al ginocchio per il difensore del Bayern Monaco, David Alaba, costretto a uscire dal campo anzitempo nella vittoria ottenuta ieri sera dai bavaresi per 5-0 contro Eintracht Francoforte in Supercoppa di Germania. Le analisi strumentali a cui si è sottoposto il nazionale austriaco hanno escluso un ...

Supercoppa al Bayern : Il Bayern Monaco si aggiudica il primo trofeo della sua stagione con una larga vittoria per 5 a 0 sull'Eintracht Francoforte. A regalare il successo ai bavaresi una tripletta di Robert Lewandowski, 21'...

Super Lewandowski - al Bayern la Supercoppa : 5-0 all'Eintracht : EINTRACHT FRANCOFORTE-Bayern MONACO: 0-5 21' Lewandowski , B, , 26' Lewandowski , B, , 54' Lewandowski , B, , 63' Coman , B, . 84' Thiago , B, Troppo Bayern Monaco per l'Eintracht Francoforte. La ...