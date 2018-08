Bayern | Kovac | ' Grave l' infortunio di Coman' Il francese sarà operato alla caviglia

Bayern Monaco - Kovac teme grave infortunio per Coman : Il tecnico del Bayern Monaco, Niko Kovac, ha detto che teme un grave infortunio per il francese Kingsley Coman, che ha subito un duro colpo nella vittoria per 3-1 di ieri sera contro l’Hoffenheim della giornata di apertura della Bundesliga. “Non so se va bene, sente un dolore acuto”, ha detto Kovac dopo la vittoria della sua squadra all’Allianz Arena. Coman ha subito fallo da Nico Schulz dove ha avuto una torsione ...

Bayern - Kovac convince Lewandowski a restare : È certamente uno dei tre centravanti più forti al mondo. Non ci arrenderemo. Il suo stato d'animo? Era molto felice'.

Perisic sibillino : "Devo parlare con l'Inter. Io al Bayern? Kovac sa dove trovarmi" : Il croato vice campione del mondo è ancora in vacanza ma in una lunga intervista concessa a Sportske Novosti ha fatto tremare l' Inter con delle dichiarazioni sibilline e per niente piacevoli per i ...

Ancora Perisic : 'Bayern? Kovac sa dove trovarmi. Devo parlare con l'Inter' : Ancora Ivan Perisic , Ancora altre dichiarazioni che fanno tremare l'Inter . Sì perchè attraverso Sport Bild in Germania sono emersi altri passaggi della lunga intervista concessa in patria a Sportske Novosti da parte dell'esterno croato. Dichiarazioni che aprono la porta a un cessione eccellente ...

Bayern Monaco - Robert Kovac vice del fratello Niko in panchina : è costato un euro : Una vita insieme. Niko e Robert, fratelli inseparabili già in campo dove hanno condiviso le maglie di Bayer Leverkusen e di Bayern Monaco. Poi la storia insieme anche in panchina. Niko Kovac capo ...

Inter - Perisic : 'Bayern? Kovac sa dove trovarmi' : ROMA - ' Niko Kovac ha avuto un'influenza molto grande su di me, ho giocato molto bene con la Croazia sotto la sua gestione e mi congratulo con lui per tutto ciò che ha fatto in Germania e per il ...

Bayern Monaco - Kovac duro con Lewandowski : 'Vuole andar via - ma da qui non si muove' : Negli ultimi giorni, soprattutto in Spagna, si è parlato con insistenza di un possibile arrivo di Robert Lewandowski al Real Madrid: il club di Florentino Perez è alla ricerca di un attaccante dopo la ...

Bayern Monaco - Kovac : 'Lewandowski vuole andarsene - ma non lo cederemo' : Il Bayern Monaco blocca Lewandowski . L'allenatore dei bavaresi, Niko Kovac , ha parlato a Sky Sport De del futuro del centravanti polacco, che spinge per essere ceduto al Real Madrid in questa sessione di mercato: ' Robert non lascerà la squadra , non vogliamo assolutamente cederlo'. 'vuole ...

Bayern - Kovac : 'Renato Sanches con me giocherà tante partite' : Niko Kovac , allenatore del Bayern Monaco , ha aperto le porte a Renato Sanches, giovane portoghese reduce da una brutta stagione in prestito allo Swansea. Ecco le sue parole a Sport Bild: 'Non è un ragazzo difficile, anzi. Ma ha bisogno di sentire sostegno da tutti. Sono felice per lui, so cosa può fare. Il calcio è come la vita. Ha bisogno di fiducia in se stesso e la ...