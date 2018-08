Baudo contro Salvini : "Scendete in piazza ?la Diciotti deve sbarcare" : Sul caso della nave Diciotti, ferma al porto di Catania con 150 immigrati a bordo, è ormai partita la gara della Sinistra per lanciare la frase più a effetto contro il governo e in particolare contro il ministro Matteo Salvini che in questi giorni sta ricevendo decine di denunce.Dopo Fabio Fazio, Roberto Saviano e tanti altri intellelttuali e non, è la volta di Pippo Baudo. Il conduttore dimostra di non sposare per niente la linea del ministro ...