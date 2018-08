Basket | Qualificazioni Mondiali 2019 | Italia in raduno a Pinzolo Della Valle e Vitali

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Michele Vitali non sarà con l’Italia per problemi con le regole sui ritiri della Liga ACB : Come se non bastassero le problematiche che hanno portato alle assenze di Marco Belinelli e Danilo Gallinari (NBA) e di Daniel Hackett (recupero da infortunio), ci si mette un ulteriore problema a ridurre la lista dei papabili azzurri per le sfide a Polonia e Ungheria nella seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Michele Vitali, infatti, non sarà al raduno della Nazionale che inizia oggi a Pinzolo. Il motivo, come riporta La ...

Basket - Gigi Datome contro la formula delle qualificazioni mondiali : “Così come sono le finestre non sono serie” : Torna a parlare Gigi Datome: il capitano della Nazionale, stella del Fenerbahce ed ex Siena, Scafati, Virtus Roma, Detroit Pistons e Boston Celtics riprende a criticare la formula delle qualificazioni ai mondiali di Cina 2019 così come voluta dalla FIBA. La sua posizione non è nuova, avendo egli già dedicato, l’anno scorso, un ampio post su Facebook alla questione che mette in contrasto FIBA ed Eurolega. Queste le sue parole in merito ...

Basket : nazionale italiana in raduno in vista delle Qualificazioni ai Mondiali. Tra i 15 convocati non ci sono Gallinari e Belinelli : Una notizia che era nell’aria, confermata oggi dal comunicato ufficiale. Danilo Gallinari e Marco Belinelli non faranno parte della selezione italiana nelle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019 che si disputeranno a settembre: gli azzurri affronteranno Polonia ed Ungheria. Nel frattempo la nazionale di Meo Sacchetti sarà in un training camp in quel di Pinzolo: presso il palazzetto dello sport di Carisolo dal 25 agosto al 5 settembre. ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia riabbraccia Danilo Gallinari? Il rientro dopo i litigi. Belinelli no - Datome e Melli verso il sì : L’Italia si avvicina a grandi passi alle prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket, due appuntamenti decisivi sulla strada che porta in Cina: il 14 settembre sfida alla Polonia a Bologna, tre giorni più tardi la trasferta di Debrecen contro l’Ungheria. La nostra Nazionale insegue un doppio successo che metterebbe una bella ipoteca sul pass per la rassegna iridata ma nelle ultime ore è arrivato il no di Marco ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Marco Belinelli verso l’assenza contro Polonia e Ungheria : La notizia è rimbalzata dalle pagine dell’edizione odierna de Il Gazzettino e trova sempre maggiori conferme col passare delle ore: Marco Belinelli si sarebbe reso indisponibile a essere convocato per le due gare della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 che l’Italia dovrà giocare il 14 settembre contro la Polonia e il 17 settembre in Ungheria. Belinelli, che ha firmato di recente un contratto biennale col ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia priva di Daniel Hackett nelle gare di settembre con Polonia e Ungheria : Novità, e non in positivo, per la nazionale Italiana in vista delle Qualificazioni ai Mondiali 2019. Daniel Hackett, infatti, non sarà in campo nei due incontri che l’Italia giocherà il 14 settembre contro la Polonia (al PalaDozza di Bologna) e il 17 settembre contro l’Ungheria (alla Fonix Hall di Debrecen). Stando a eurohoops, il giocatore pesarese, da poche settimane ufficialmente passato al CSKA Mosca, ha chiesto a coach Sacchetti ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia per le sfide di settembre. Tornano Belinelli e Gallinari : Sabato 25 agosto la Nazionale Italiana di Basket si rimetterà al lavoro in vista dell’inizio della seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Il CT Meo Sacchetti ha diramato una lista preliminare di convocati, che comprende ben 31 atleti. I convocati dell’Italia per le Qualificazioni ai Mondiali 2019 Awudu Abass (1993, 2.00, A) Pietro Aradori (1988, 1.96, A) Marco Belinelli (1986, 1.96, G) Paul Biligha (1990, 2.00, ...

Basket - qualificazioni Mondiali : da Gallinari a Belinelli - i big tornano in Nazionale : Basket, qualificazioni Mondiali, ci saranno anche Gallinari e Belinelli nelle prossime gare della Nazionale italiana di Sacchetti Ancora qualche giorno e gli l’ItalBasket tornerà in attività. Il 25 agosto la Nazionale si ritroverà in Trentino a Pinzolo, nuova sede ufficiale del raduno, per preparare le prime due gare della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2019: il 14 settembre a Bologna contro la Polonia e il 17 settembre a ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia-Polonia del 14 settembre si giocherà al PalaDozza di Bologna : Basket City ritrova la Nazionale. L’Italia esordirà nella seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 al PalaDozza di Bologna, attuale casa sia della Virtus in Serie A che della Fortitudo in Serie A2 girone Est. L’incontro in questione sarà quello che vedrà opposti gli uomini di Meo Sacchetti alla Polonia, nella serata di venerdì 14 settembre. Tale partita sarà la prima di sei che determineranno il futuro della ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : tutti i gruppi della seconda fase in Europa : Sono terminati ieri tutti i raggruppamenti della prima fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 nell’area europea. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i gruppi che vedremo nella seconda fase Ricordiamo che, nelle seconde sei partite, ci si portano dietro i punteggi conseguiti nella prima, e per tale ragione riporteremo qui anche le classifiche da cui, a settembre, si ripartirà. Qualificazioni EUROPEE AI Mondiali 2019 GRUPPO ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la situazione e le classifiche di tutti i gironi in America - Asia e Africa : Dopo aver analizzato le Qualificazioni al Mondiale 2019 in Europa, andiamo a vedere qual’è la situazione negli altri continenti. America Si qualificano sette squadre in titolare: le prime tre di ogni girone e poi la miglior quarta Gruppo E Argentina (5-1) 11 punti Stati Uniti (5-1) 11 Puerto Rico (4-2) 10 Uruguay (4-2) 10 Panama (3-3) 9 Messico (3-3) 9 Gruppo F Venezuela (5-1) 11 Brasile (5-1) 11 Canada (5-1) 11 Repubblica Dominicana ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : la situazione e le classifiche di tutti i gironi. A rischio la Finlandia di Markkanen : Si completeranno questa sera le partite della prima fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Vediamo com’è la situazione all’interno degli otto gruppi da cui devono finire di emergere 24 squadre che si daranno poi battaglia per i 12 posti destinati all’Europa. GRUPPO A – 1. Spagna 12, 2. Montenegro 9, 3. Slovenia 8, 4. Bielorussia 7 La Spagna, pur con una selezione priva di molti elementi importanti, ha ...

Basket - Calendario Qualificazioni 2019 : tutte le partite dell’Italia. Programma - date e orari : L’Italia prosegue il proprio percorso di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket e, dopo aver chiuso la prima fase con 4 vittorie e 2 sconfitte (contro Croazia e Olanda negli ultimi giorni), gli azzurri riprenderanno la propria avventura nella seconda fase: sei partite in tre finestre tra settembre, novembre e febbraio contro Polonia, Lituania e Ungheria. Sei scontri impegnativi per i ragazzi del CT Meo Sacchetti che però hanno tutte le ...