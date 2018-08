Basket | l’Italia femminile under 16 è campione d’Europa!

Basket - CAMPIONESSE D’EUROPA! L’Italia domina tra le Under 16 - battuta la Rep. Ceca : prima volta storica! Caterina Gilli MVP del torneo! : Per la prima volta nella sua storia l’Italia è Campione d’Europa a livello Under 16 con la nazionale femminile. Le azzurre hanno battuto, in una finale dalle emozioni forti, la Repubblica Ceca col punteggio di 60-52. Dopo aver dominato per tre quarti, le azzurre hanno rischiato di subire una rimonta clamorosa dalle ceche, che si son messe a segnare qualsiasi cosa capitasse loro in mano negli ultimi 10 minuti. Per le azzurre, top ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Michele Vitali non sarà con l’Italia per problemi con le regole sui ritiri della Liga ACB : Come se non bastassero le problematiche che hanno portato alle assenze di Marco Belinelli e Danilo Gallinari (NBA) e di Daniel Hackett (recupero da infortunio), ci si mette un ulteriore problema a ridurre la lista dei papabili azzurri per le sfide a Polonia e Ungheria nella seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019. Michele Vitali, infatti, non sarà al raduno della Nazionale che inizia oggi a Pinzolo. Il motivo, come riporta La ...

Basket - Meo Sacchetti : “L’Italia andrà al Mondiale anche senza Gallinari - l’azzurro bisogna sentirselo addosso”. Petrucci difende il giocatore : Il giorno dopo le convocazioni di Meo Sacchetti per le gare di qualificazione ai Mondiali di Cina 2019 che l’Italia giocherà con Polonia e Ungheria il 14 e 17 dicembre, a tenere banco nelle discussioni sono più gli assenti dei presenti. Sul banco degli imputati finiscono Danilo Gallinari e Marco Belinelli, che avrebbero dovuto far parte della spedizione settembrina degli azzurri e si sono tirati indietro in considerazione delle loro ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia riabbraccia Danilo Gallinari? Il rientro dopo i litigi. Belinelli no - Datome e Melli verso il sì : L’Italia si avvicina a grandi passi alle prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket, due appuntamenti decisivi sulla strada che porta in Cina: il 14 settembre sfida alla Polonia a Bologna, tre giorni più tardi la trasferta di Debrecen contro l’Ungheria. La nostra Nazionale insegue un doppio successo che metterebbe una bella ipoteca sul pass per la rassegna iridata ma nelle ultime ore è arrivato il no di Marco ...

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : definiti gli ottavi di finale. Per l’Italia c’è l’Argentina : Si sono conclusi oggi gli incontri dei gironi ai Mondiali di Basket in carrozzina in corso di svolgimento ad Amburgo. Al termine delle partite, è emersa l’avversaria dell’Italia negli ottavi di finale: si tratta dell’Argentina, arrivata terza per classifica avulsa nel girone D. L’incontro si svolgerà alle ore 14. Nel roster dell’Argentina c’è Adolfo Berdun, che è stato finora il quinto miglior realizzatore ...

Basket femminile : l’Italia supera la Wake Forest University a Vicenza - Francesca Pan e Olbis Andrè sugli scudi : Successo facile per l’Italia nel primo impegno amichevole di questo mese di agosto. La nazionale azzurra, guidata da Marco Crespi, ha superato con un roboante 74-37 la Wake Forest University di Elisa Penna, che dopo l’incontro, in cui ha messo a segno 8 punti, si è unita al raduno azzurro. Per l’Italia buone prestazioni da parte di Francesca Pan (18 punti), Olbis Andrè (15) e Caterina Dotto (13). L’incontro ha avuto ...

Basket in carrozzina - Mondiali 2018 : riscatto azzurro. L’Italia supera il Brasile : Pronto riscatto per l’Italia ai Mondiali di Basket in carrozzina in corso di svolgimento ad Amburgo. Dopo la sconfitta all’esordio con il Giappone, gli azzurri hanno superato il Brasile per 57-49, ottenendo la prima vittoria nella manifestazione. Un successo che permette alla squadra di coach Di Giusto di poter ambire ancora al primato nel girone anche se molto dipenderà dalla sfida di questa sera tra Turchia (prossima avversaria ...

Basket femminile - cinque partite amichevoli per l’Italia nelle prossime due settimane : La nazionale italiana di Basket femminile si lancia in un mese di agosto che la vedrà impegnata in cinque incontri amichevoli tra Vicenza, Anglet (Francia) e La Spezia. Le partite serviranno per dare forma a quella parte della squadra che verrà poi portata nei due incontri decisivi per la qualificazione agli Europei 2019, che si disputeranno a novembre. Le azzurre, che si stanno allenando alla Ghirada di Treviso sotto la guida di Marco Crespi, ...

Basket – Europeo Under 16 Femminile al via in Lituania : domani l’esordio dell’Italia contro l’Ungheria : Parte l’Europeo Under 16 Femminile al via a Kaunas. domani l’esordio delle Azzurre contro l’Ungheria Dal 17 al 25 agosto la Nazionale Under 16 Femminile giocherà il Campionato Europeo a Kaunas, in Lituania. L’Italia è stata sorteggiata nel girone C insieme a Ungheria, Polonia e Croazia e incrocia poi nella seconda fase il gruppo composto da Germania, Lituania, Danimarca e Russia. l’esordio delle Azzurre avverrà venerdì 17 agosto ...

Basket - Europei Under 16 maschili : l’Italia batte l’Olanda ed evita di giocare le partite per non scendere in Division B : Agli Europei Under 16 in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia), l’Italia, dopo aver perso in modo netto due partite su tre nel suo girone e gli ottavi contro la Croazia, è riuscita a togliersi da acque che potevano diventare pericolose: battendo l’Olanda per 80-45 in una partita mai in discussione, gli azzurri si sono guadagnati in automatico la permanenza nella Division A per la categoria, evitando di giocare le partite dal 13° ...

Basket - Alessandro Lever : un anno da protagonista in NCAA. E’ il centro che l’Italia attendeva da anni? : Scelte di vita. Sono quelle che, un po’ prima dei 20 anni, molti giovani fanno quando si tratta di dover scegliere cosa fare in un futuro senza scuola superiore. Quella di Alessandro Lever è stata una: continuare a studiare e insieme praticare lo sport che più gli porta soddisfazione, la pallacanestro. Questo sport, però, il ragazzo lo pratica bene anche nella sua culla, gli Stati Uniti d’America. Nato a Bolzano il 4 dicembre 1998, ...

Vicenza ItalBasket City – Sabato l’Italia femminile contro Wake Forest University : l’incasso sarà devoluto per una buona causa : Vicenza è sempre “Italbasket City”, la femminile dopo la Sperimentale. Azzurre contro Wake Forest University Sabato 18 agosto (ore 20.30). Incasso interamente devoluto alla Lega Italiana contro i tumori Dopo le quattro partite giocate e vinte dalla Nazionale Sperimentale di Meo Sacchetti, a Vicenza è arrivato il momento delle Azzurre. Sabato 18 agosto la squadra allenata da Marco Crespi affronterà Wake Forest University (Palasport di via ...

Basket - l’Italia sperimentale chiude il raduno battendo nettamente Oklahoma State University : Ultimo impegno prima della fine del raduno per l’Italia sperimentale guidata da Meo Sacchetti. Gli azzurri hanno facilmente disposto di Oklahoma State University col punteggio di 99-72. Migliore degli italiani è risultato Andrea Pecchia: il giocatore che milita a Treviglio, nel girone Ovest di Serie A2, ha totalizzato 17 punti. La nostra nazionale si è trovata di fronte una formazione universitaria che, pur mantenendo alcuni giocatori ...

