Basket | CAMPIONESSE D’EUROPA! L’Italia domina tra le Under 16 | battuta la Rep Ceca

(Di sabato 25 agosto 2018) Per la prima volta nella sua storia l’Italia è Campione d’Europa a livello16 con la nazionale femminile. Le azzurre hanno battuto, in una finale dalle emozioni forti, la Repubblicacol punteggio di 60-52. Dopo averto per tre quarti, le azzurre hanno rischiato di subire una rimonta clamorosa dalle ceche, che si son messe a segnare qualsiasi cosa capitasse loro in mano negli ultimi 10 minuti. Per le azzurre, top scorer è Meriem Nasraoui con 15 punti, molti dei quali decisivi per l’incontro. Doppia doppia per Ilaria Panzera, con 11 e 12 rimbalzi, ma 10 punti li fa anche Giulia Natali. I 12 di Petra Malikova e gli 11 di Katerina Zeithammerova risultano inutili sul fronte ceco. Pronti via, e la Repubblicanon fa in tempo a vincere la palla a due che Panzera ruba palla e segna, dopo 5 secondi, i primi due punti della finale. Le ceche non vedono ...