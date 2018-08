Barcellona | dalla Germania l' alternativa a Pogba

Barcellona - l’ex moglie dell’assalitore ucciso dalla polizia : “Voleva uccidersi perché omosessuale” : Non sarebbe stato un attentato terroristico, ma di una crisi di identità sfociata nella volontà di uccidersi. È quanto afferma la ex moglie di Abdelouahab Taib, l’algerino che lunedì è stato ucciso in un commissariato vicino a Barcellona dopo aver aggredito un agente con un coltello inneggiando ad Allah. Il commissario Rafel Comes, responsabile della lotta antiterrorismo, stando agli ultimi aggiornamenti aveva parlato di attentato. Ma il ...

Dalla Spagna : il Barcellona continua a sognare Pogba : Il mercato in entrata in Premier League è chiuso, ma entro il 31 agosto il campione del mondo ha la possibilità di trasferirsi al Camp Non e non solo: già, perché come riporta il sito spagnolo, su ...

Dalla Spagna : Pogba al Barcellona spinge Rakitic alla Juve : Tra i club interessati al vice-campione del mondo ci sarebbe proprio la Juve e insieme a PSG e Bayern Monaco.

Barcellona - scelti i 4 capitani per la nuova stagione : vengono tutti dalla Masia : Il Barcellona 2018/2019 sarà capitanato da un blaugrana cresciuto nel settore giovanile culé , La Masia. Saranno in quattro a poter indossare la fascia a righe giallorosse del club catalano nella ...

Dalla Spagna - Raiola tratta cessione Pogba : Barcellona in pole - occhio alla Juve : Raiola tratta cessione Pogba- Paul Pogba sarebbe pronto a dire addio al Manchester United per sposare una nuovo progetto e una nuova avventura professionale. Il rapporto burrascoso con Mourinho, starebbe spingendo Raiola a trattare la cessione del centrocampista francese. Come riportato dai colleghi spagnoli di “Mundo Deportivo”, il Barcellona sarebbe in pole per l’acquisto del […] L'articolo Dalla Spagna, Raiola tratta ...

Dalla Spagna : Everton-Barcellona - accordo per Yerry Mina : L' Everton brucia il Manchester United nella corsa a Yerry Mina : secondo quanto riferito da Sport infatti, i Toffees hanno trovato un accordo con il Barcellona per il difensore colombiano sulla base di 32 milioni di euro .

Calciomercato - dalla Spagna : 'Vidal a un passo dal Barcellona' : TORINO - Arturo Vidal è a un passo dal Barcellona . Almeno stando alla stampa catalana che parla di accordo imminente tra il 31enne centrocampista cileno e il club blaugrana. ' Le opzioni di Adrien ...

Segna Malcom - ma a Dallas la Roma schianta il Barcellona nel finale : 4-2 : Dallas - Una specie di vendetta per la Roma che nel finale rimonta e schianta il Barcellona: 4-2 il risultato. Si presentava quasi da ex Malcom e quasi gol dell'ex quindi del brasiliano a Dallas, ma ...

Dalla Spagna : 'Hamsik si è offerto al Barcellona' : Secondo 'Sport' il Barcellona comunque non sarebbe interessato ad Hamsik : lo ritiene un giocatore interessante ma non sta valutando l'ipotesi di prenderlo. Hamsik: 'Volevo andare in Cina. Ancelotti ...

Dalla Spagna : Pjanic non rinnova con la Juve - il Barcellona insiste : Rivelazione di mercato che arriva direttamente Dalla Spagna: il Barcellona non ha mollato la presa sul centrocampista bianconero Miralem Pjanic , anzi. Secondo quanto si apprende da Sport , i blaugrana, nella figura del presidente Josep Bartomeu, ha incontrato Fali Ramadani, da qualche giorno nuovo agente del bosniaco. Che negli scorsi giorni avrebbe rifiutato il rinnovo con la ...

Calciomercato Roma - incredibile voce dalla Spagna : “Malcom è del Barcellona” : Il Barcellona avrebbe concluso l’affare con Malcom: in Spagna si è diffusa la voce secondo cui il calciatore brasiliano, che fino a ieri sembrava della Roma, è già blaugrana Malcom avrebbe giocato un brutto scherzo alla Roma. Dopo essere stato quasi annunciato come calciatore giallorosso, la trattativa per il brasiliano si è complicata a causa dell’inserimento nell’affare del Barcellona. Dopo lo stop del Bordeaux, che ...

Dalla Francia : Pogba tra Barcellona e Juve : Paul Pogba , da fresco campione del mondo con la Francia, potrebbe cambiare club. Secondo Le10Sport il centrocampista del Manchester United è stato proposto da Mino Raiola al Barcellona , ma non sarebbe da scartare l'ipotesi di un ...

Rintracciato dalla Polizia di Stato alle Canarie. Sulle sue tracce da mesi i poliziotti del Commissariato di Barcellona P.G : E' terminata ieri mattina la fuga del ricercato D'ALLURA Antonino, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, 25 anni, Sulle cui tracce la Polizia di Stato era ormai da mesi. E' Stato arreStato sull'...

Dalla Spagna : l'Inter non molla Vidal - ma il Barcellona... : Il quotidiano spagnolo Sport è sicuro: l' Inter ha avviato i contatti con l'entourage di Aleix Vidal . Il calciatore è un obiettivo del club nerazzurro per la fascia destra. A frenare l'operazione i rapporti con il ...