Barbara d’Urso presa in giro di nuovo da Fabrizio Corona | la FOTO

Fabrizio Corona ironizza su Barbara d’Urso : FOTO : Barbara d’Urso di nuovo nel mirino di Fabrizio Corona Fabrizio Corona in un modo o nell’altro riesce sempre a far parlare di se e oggi sono bastate sole due FOTO a scatenare delle vere bufere. Ma procediamo con ordine. La prima che ha fatto davvero tanto scalpore sul web è stata un’immagine che l’ex re dei paparazzi ha caricato sulle sue Instagram Stories in cui è raffigurato uno dei tanti libri scritti da Barbara ...

FABRIZIO CORONA - NUDO INTEGRALE/ Foto - sexy o ridicolo? L’immancabile frecciatina a Barbara d’Urso : FABRIZIO CORONA deve avere scoperto "arte" del Fotoritocco. Ecco perché, si è piazzato su Instagram tutto NUDO, evidentemente "photoshoppato" male, molto male.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 18:41:00 GMT)

Fabrizio Corona - nuova frecciatina a Barbara d’Urso : foto : Fabrizio Corona provoca ancora Barbara d’Urso La bagarre tra Fabrizio Corona e Barbara d’Urso sembra non trovare fine. E’ da anni che tra i due è in corso una vera e propria disputa che sembrava essersi affievolita quando l’ex re dei paparazzi durante la sua detenzione scrisse una lettera […] L'articolo Fabrizio Corona, nuova frecciatina a Barbara d’Urso: foto proviene ...

Barbara d’Urso instancabile : le novità su Domenica Live e Pomeriggio 5 : Domenica Live e Pomeriggio Cinque con Barbara d’Urso: le novità Barbara d’Urso instancabile. La conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio 5, nonostante sia agosto inoltrato, continua a lavorare. Impegnata tutti i giorni dalle prime ore dell’alba con le riprese de La Dottoressa Giò, Barbara d’Urso ha messo da parte le sue vacanze per girare le puntate della fiction che l’ha resa celebre negli anni ’90. ...

Barbara d’Urso - il gesto che la rende felice : “Grazie” : Barbara d’Urso fa un ringraziamento speciale sui social La giornata è iniziata con una dolce sorpresa per Barbara d’Urso. L’instancabile conduttrice di Canale5 ha ricevuto infatti un regalo da una sua fans. La presentatrice ha raccontato di essere stata aspettata da una signora davanti al suo camper, durante le riprese de La Dottoressa Giò, e di aver ricevuto un dolce pensiero da lei: dei biscotti con la scritta “love”. Barbara d’Urso è rimasta ...

“Domenica seguirò Barbara d’Urso e non te” e Mara Venier replica (a tono) a un follower : Grande attesa (e altrettanti pettegolezzi) in vista della sfida televisiva tra 'Domenica In' e 'Domenica Live'

Barbara d’Urso felice : “Un piccolo gesto e uno si sente amato” : Barbara d’Urso fa un ringraziamento speciale sui social La giornata è iniziata con una dolce sorpresa per Barbara d’Urso. L’instancabile conduttrice di Canale5 ha ricevuto infatti un regalo da una sua fans. La presentatrice ha raccontato di essere stata aspettata da una signora davanti al suo camper, durante le riprese de La Dottoressa Giò, e di aver ricevuto un dolce pensiero da lei: dei biscotti con la scritta ...

Temptation Island : Barbara d’Urso è la donna ideale di Gianpaolo : Gianpaolo Quarta di Temptation Island fa una rivelazione su Barbara d’Urso Temptation Island si è concluso da un po’ e, in attesa della nuova versione dedicata ai personaggi del mondo dello spettacolo, si continua a parlare dei protagonisti di questa edizione del 2018. Questa volta è il turno di Gianpaolo Quarta, che ha iniziato il suo percorso televisivo in compagnia di Martina per poi uscire dal programma da single. Il ragazzo, ...

Gianpaolo di Temptation Island : “La mia ragazza ideale? Barbara d’Urso” : Temptation Island: Gianpaolo Quarta svela il suo tipo ideale di donna dopo la fine della storia con Martina Sebastiani Gianpaolo Quarta, salentino e orafo per passione, ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island insieme a Martina Sebastiani. All’interno del viaggio dei sentimenti, Martina ha capito che Gianpaolo non è l’uomo che fa per lei, per […] L'articolo Gianpaolo di Temptation Island: “La mia ...

Barbara d’Urso : «Perché non parlo mai dei miei figli» : La vita di Barbara D’Urso, 61 anni, è perennemente sotto i riflettori. Eppure dei due figli avuti dal produttore Mauro Berardi, Giammarco, 32 anni, e Emanuele, 30, non parla mai. Il motivo di tanto mistero? «Sono riservati, non vogliono che influenzi la loro vita, che si sappia che sono i miei figli. Io li guardo crescere e taccio. Con fatica», spiega a Panorama. Emanuele, fotografo e regista, gira il mondo grazie al suo lavoro e non le chiede ...

Barbara d’Urso ha un imprevisto prima di registrare La Dottoressa Giò : La Dottoressa Giò: spunta un contrattempo per Barbara d’Urso Il maltempo si è fatto sentire anche per Barbara d’Urso. La regina di Canale5, che ha chiuso una stagione ricca di successi lo scorso giugno, ha immortalato su Instagram Stories la pioggia incessante delle ultime ore a Roma. Barbara d’Urso ha scansato la tenda del suo camerino per mostrare ai followers il maltempo incontrato, sottolineando di dover registrare La ...

Barbara d’Urso : ecco perchè i miei figli non appaiono mai in tv! : Barbara D’Urso, è una delle conduttrici di punta Mediaset. In molti però si sono domandati come mai i suoi figli non compaiono mai in qualche suo programma televisivo. Lei stessa ci svela il motivo! La conduttrice più popolare del piccolo schermo, Barbara D’Urso, ha due figli, Emanuele e Gian Mauro, ma quasi nessuno sa niente di loro, tranne che il primo è un regista, mentre il secondo un medico. Non è un mistero che i due giovani ...

Barbara d’Urso è la Dottoressa Giò : “Ho fatto pratica in sala parto..” : Barbara d’Urso e il suo ritorno alla fiction con la Dottoressa Giò La Dottoressa Giò sta per tornare. Non manca molto al ritorno della fortunata serie degli anni 90 che ha reso Barbara d’Urso la ginecologa più famosa d’Italia. La fiction è a metà tra un medical drama e una serie investigativa, e ha saputo appassionare […] L'articolo Barbara d’Urso è la Dottoressa Giò: “Ho fatto pratica in sala parto..” ...

Barbara d’Urso : “I miei figli non vogliono che si sappia che sono la loro madre : Non concede molto della sua vita privata Barbara D’Urso, in onda tutti i giorni con le sue trasmissioni si Canale 5 ma riservatissima rispetto a tutto ciò che accade dietro le telecamere. Le assomigliano, in parte, i figli Gian Mauro ed Emanuele che hanno sempre fatto in modo di tenersi a distanza di sicurezza dai riflettori. sono pochissime le immagini dei due che circolano sul web, poche foto e ancor mano informazioni disponibili per una ...