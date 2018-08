Baldissoni | Roma | prima trasferta Champions con i tifosi

De Laurentiis attacca la Roma "stesso proprietario del Liverpool"/ Baldissoni : "Frequenta uccelli sbagliati" : Dichiarazioni non indifferenti da parte di Aurelio De Laurentiis , che lancia il sospetto sulla connessione tra Roma e Liverpool in merito all'affare che ha portato Alisson ai Reds(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 00:28:00 GMT)

Roma furiosa - Baldissoni risponde a tono alle accuse di De Laurentiis! : De Laurentiis ha punzecchiato la Roma ed oggi il direttore generale del club, Mauro Baldissoni , ha risposto al patron partenopeo ”De Laurentiis dice che glielo ha detto un uccellino, ma francamente non so chi, mi viene da pensare che forse Aurelio frequenta gli uccellini sbagliati. Magari noi potremmo suggerirgli di parlare più con gli usignoli, che cinguettano melodie invece che sciocchezze”. Il direttore generale della Roma , ...

Stadio Roma - Baldissoni : “l’iter è ok” : “Novità riguardo al nuovo Stadio della Roma? Veniamo da alcune settimane in cui c’è stata molto attenzione mediatica, ma non è stata un’indagine sullo Stadio, gli inquirenti hanno specificato che non hanno riscontrato vizi all’interno dell’iter. Noi manteniamo la nostra fiducia e ribadiamo il diritto di vederlo realizzato nel più breve tempo possibile, non solo nell’interesse della Roma, ma anche della ...