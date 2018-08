sportfair

: Bakayoko da incubo: entra lui ed il Milan naufraga! #NapoliMilan - Sport_Fair : Bakayoko da incubo: entra lui ed il Milan naufraga! #NapoliMilan -

(Di sabato 25 agosto 2018) Napoli-è stata segnata dall’ingresso di, un calciatore arrivato per rafforzare la mediana ma alla prima ha profondamente deluso Ad un certo punto di Napoli-, al 58′ minuto per l’esattezza, Lucas Biglia era davvero stanco. Aveva da poco sbagliato qualche pallone e Gattuso ha pensato bene di sostituirlo. In panchina non c’è più il logico sostituto Locatelli, utile in regia, dunque il tecnico rossonero ha pensato di affidarsi al neo arrivato, non proprio un regista. Il francese è un incontrista, con poca qualità nei piedi e questo si è visto abbondantemente oggi. Ma ciò che ha mandato in bestia Gattuso è stato ben altro. Dal momento dell’ingresso diilè naufragato difensivamente, non riuscendo più a contenere il Napoli. Il centrocampista non teneva la posizione, spesso strigliato da Gattuso, e non ha azzeccato ...