Bagno nella fontana dell' Altare della Patria | individuati i vandali grazie al bancomat

Roma - fanno il Bagno nudi nella fontana dell'Altare della Patria/ Video - nuovo sfregio a Piazza Venezia : Roma, fanno il bagno nudi nella fontana dell'Altare della Patria: choc in Piazza Venezia, sotto lo sguardo di centinaia di turisti e cittadini Romani. Il Video spopola in rete.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 12:08:00 GMT)

Diletta Leotta ed il Bagno nella notte di San Lorenzo - la giornalista ‘desiderio’ proibito di tutti gli italiani [VIDEO] : Diletta Leotta fa un bagno di notte nella piscina di un resort, la bellissima giornalista catanese se la spassa a San Lorenzo Diletta Leotta nel resort di lusso si concede un bagno in notturna. nella ‘notte dei desideri’ che si celebra il 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornalista catanese si tuffa in piscina e delizia i suoi sempre più numerosi follower. Diletta Leotta diventa così il ‘desiderio’ proibito di ...

Antonella Clerici - foto 'rubata' in Bagno fa boom di like sui social : Antonella Clerici , la nota showgirl televisiva ed ex conduttrice del cooking show di Rai 1 'La Prova del Cuoco', è tornata alla ribalta della cronaca per uno scatto 'rubato' che la immortala appena uscita dalla doccia , immagine che sembra essere piaciuta molto ai fan che hanno subito lasciato numerosissimi il loro like. La celebre showgirl,...

Capri - la modella Heidi Klum in vacanza con il fidanzato : Bagno proibito nella Grotta Azzurra : Un bagno romantico ma vietato quello della modella tedesca Heidi Klum, in questi giorni in vacanza a Capri con il fidanzato Tom Kaulitz, chitarrista dei Tokio Hotel. La modella ha pubblicato sui suoi canali social un video in cui nuota nelle acque della Grotta Azzurra dell’isola, nonostante la legge lo vieti per motivi di sicurezza L'articolo Capri, la modella Heidi Klum in vacanza con il fidanzato: bagno proibito nella Grotta Azzurra ...

Reggia di Caserta - tedesco fa il Bagno nudo nella peschiera grande : denunciato per atti osceni in luogo pubblico : Si è tolto le scarpe, la maglietta, le scarpe e pure le mutande. E poi, completamente nudo, si è tuffato nella peschiera grande della Reggia di Caserta, realizzata dall’architetto Francesco Collecini su indicazione di Luigi Vanvitelli nel 1769. “Avevo caldo”, si è giustificato davanti ai poliziotti quando, allertati da altri turisti, sono giunti sul posto. Non abbastanza per scansare una denuncia per atti osceni in luogo ...

Pozzallo - immigrati fanno il Bagno nudi nella spiaggia affollata. Ira dei bagnanti : Tre immigrati si sono spogliati integralmente nella spiaggia di Raganzino a Pozzallo, Rg, dove si trova l'hotspot di cui sono ospiti e hanno fatto il bagno nudi. I tre sembravano incuranti del fatto ...

