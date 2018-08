Autostrade per l' Italia paga 1 | 5 milioni agli sfollati di Genova

Crollo Genova - Autostrade : 1 - 5 mln a famiglie per prime necessità : Roma, 25 ago., askanews, - Autostrade per l'Italia ha versato finora 714mila euro di contributi economici per le primissime necessità a 74 famiglie di Genova, costrette ad abbandonare la propria ...

Controesodo da bollino rosso : il traffico sulle Autostrade previsto per il 25 e 26 agosto : Sabato e domenica da bollino rosso sulle autostrade italiane per il rientro dei vacanzieri dalle ferie estive. traffico intenso e code a tratti sulla rete ligure in direzionne Francia, Genova e Milano. Problemi anche sull'A14 in direzione Sud, in particolare tra Fermo e Grottammare, per la chiusura di una corsia autostradale.Continua a leggere

Autostrade - per Genova investito nella manutenzione più della media : Teleborsa, - Non c'è stato un difetto di investimenti di Autostrade per l'Italia nella manutenzione delle Autostrade , anzi, la concessionaria avrebbe speso di più di quanto previsto dalla Convenzione ...

Atlantia - la Cassa depositi e prestiti può rilevare Autostrade. Perché la cosa mi lascia perplesso : Ancora una volta viene ipotizzato un intervento della Cassa depositi e prestiti e questa volta niente di meno che per rilevare da Atlantia i quasi 3mila km della sua rete autostradale. Tanto i soldi ci sono: sono quelli dei correntisti postali (molti dei quali evidentemente non leggono i giornali altrimenti da tempo avrebbero spostato altrove i loro risparmi, visto che non penso abbiano una così alta propensione al rischio). Le incursioni della ...

L'ultimatum di Giovanni Toti : "Autostrade ha 5 giorni per piano abbattimento" : "Entro 5 giorni Autostrade per l'Italia presenterà uno o più piani per mettere in sicurezza l'area e procedere con il progressivo abbattimento dei monconi di Ponte Morandi". È quanto afferma il govrnatore ligure Giovanni Toti, commissario delegato per l'emergenza, dopo la riunione in Regione Liguria con Autostrade per l'Italia sulle misure di messa in sicurezza e abbattimento di quel che resta dei due tronconi di Ponte Morandi.Toti ha poi ...

Ponte Morandi di Genova - Toti : “Entro cinque giorni il piano di Autostrade per demolirlo” : «Il Ponte lo abbatteremo di sicuro. Nel giro di cinque giorni lavorativi verrà presentato alla struttura commissariale il piano o più piani di Autostrade per demolire il manufatto». Lo ha detto il commissario per l’emergenza di Ponte Morandi, e governatore della Liguria Giovanni Toti dopo la riunione con Autostrade. «L’intero Ponte sarà demolito», ...

ATLANTIA/ Le tre carte del Governo per riprendere il controllo di Autostrade : ATLANTIA va all’attacco, o meglio al contrattacco, del Governo. Salvini risponde alla società che controlla Auostrade per l'Italia: non hanno capito gravità situazione(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 16:46:00 GMT)

Ponte Morandi - si accelera per abbattere il pilone 10. Oggi incontro Toti-Autostrade : Il procuratore Cozzi smentisce che vi siano già 10 indagati. Dopo la richiesta di abbattimento dei monconi del Ponte, Fincantieri afferma: siamo in grado di ricostruirlo -

Si accelera per abbattere il pilone 10. Oggi l'incontro Toti-Autostrade : Ieri il sequestro degli atti nelle sedi di Autostrade, ma il procuratore Cozzi smentisce che vi siano già 10 iscritti sul registro degli indagati. Dopo la richiesta di abbattimento dei monconi del ...

Genova - incontro Regione-Autostrade per abbattere ponte Morandi/ Ultime notizie Fincantieri “ok ricostruzione” : ponte Morandi Genova, Ultime notizie: oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento. Primi indagati e tema ricostruzione: Fincantieri si propone(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 11:03:00 GMT)

PONTE GENOVA PERICOLANTE - TOTI “DEMOLIRE SUBITO”/ Ultime notizie Autostrade “sicurezza - servono tempi tecnici” : GENOVA, scricchiolii PONTE Morandi: "è PERICOLANTE, o abbattimento o messa in sicurezza subito". Ultime notizie, crollo viadotto: Cantone, "lo Stato non fugga da controlli e responsabilità"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 20:50:00 GMT)

Autostrade : già attivate verifiche per messa sicurezza pilone 10 : Milano, 22 ago., askanews, - In merito alla necessità di intervenire per la messa in sicurezza del pilone 10 del viadotto Polcevera, a seguito del crollo della porzione del ponte, la Direzione di ...