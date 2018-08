Auto investe capriolo sbucato dal bosco a Portula

SARAGOZZA - Auto investe PEDONI : 3 FERITI - NON È TERRORISMO/ Ultime notizie - conducente positivo a alcol test : SARAGOZZA, AUTO INVESTE PEDONI: tre FERITI. Ultime notizie, due persone arrestate: psicosi attentati in Spagna dopo i fatti di Barcellona, ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 14:31:00 GMT)

Saragozza - Auto investe pedoni : tre feriti/ Ultime notizie - attentato Isis? Due persone arrestate : Saragozza, auto investe pedoni: tre feriti. Ultime notizie, due persone arrestate: psicosi attentati in Spagna dopo i fatti di Barcellona, ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 13:32:00 GMT)

Auto a tutta velocità investe pedoni a Saragozza - arrestato il conducente : Un'Auto è piombata oggi a forte velocità su un gruppo di pedoni che si trovavano su un marciapiede di Saragozza, nel nordest della Spagna, ferendo almeno tre persone: lo riportano i media internazionali. L'uomo, inizialmente fuggito a piedi, è stato arrestato dalla Guardia Civil.Il fatto è avvenuto nella zona di Casetas, un quartiere periferico a ovest della città.Secondo le prime informazioni fornite dalla ...

Autostrade per l'Italia ha incassato dai pedaggi 43 - 7 miliardi - reinvestendone meno di 20 nella rete : Secondo il vicepremier Luigi Di Maio Austostrade per l'Italia "pensa solo al profitto, e non alle vittime". Ma a quanto ammonta questo profitto? Stando ai numeri del bilancio degli incassi, pubblicati dal Sole24ore, tra il 2001 e il 2017 i pedaggi avrebbero fruttato alla concessionaria autostradale ben 43,7 miliardi.Soldi che, per contratto, dovrebbero servire "per remunerare manutenzione, coprirne i costi e per gli investimenti". Investimenti ...

Auto investe capriolo e lo lascia ferito in mezzo alla strada : Ancora i caprioli protagonisti in paese con il salvataggio di un esemplare con una zampa fratturata da parte dell'associazione onlus Difesa Natura 2000 Colli Berici di via Chiesa Vecchia 13. Dopo gli ...

Auto pirata investe gruppo di ciclisti - 6 feriti a Mantova : Un'Auto ha travolto nella notte a Mantova un gruppo di ragazzi in bicicletta probabilmente usciti dalla discoteca ed è poi fuggita. Sei i giovani tra i 16 e i 17 anni rimasti feriti e trasportati negli ospedali di Mantova e Brescia.

Londra - Auto sfonda le barriere davanti al Parlamento di Westminister e investe pedoni : diversi feriti e un arresto : Un'auto si è schiantata contro le barriere di sicurezza fuori dal Parlamento di Westminster, a Londra. Un uomo è stato arrestato, ha reso noto Scotland Yard. Lo riporta la Press...

Londra - Auto sfonda le barriere davanti al Parlamento di Westminister e investe pedoni : diversi feriti e un arresto : Un'auto si è schiantata contro le barriere di sicurezza fuori dal Parlamento di Westminster, a Londra. Un uomo è stato arrestato, ha reso noto Scotland Yard. Lo riporta la Press...

Roma - via del Tritone - inciampa e cade davanti a un Autobus in arrivo che lo investe : Una persona è stata investita da un autobus, linea 80, su via del Tritone. Più precisamente l'uomo, italiano, di 44 anni, stava attraversano fuori dalle strisce quando è inciampato sul marciapiede, in ...

Roma - via del Tritone - inciampa e cade davanti a un Autobus in arrivo che lo investe : Una persona è stata investita da un autobus, linea 80, su via del Tritone. Più precisamente l'uomo stava attraversano fuori dalle strisce quando è inciampato sul marciapiede, in quel momento sulla ...

San Gimignano - sbanda con l'Auto e investe sei turisti : San Gimignano , Siena, , 3 agosto 2018 - Ha perso il controllo della propria auto andando a colpire 6 turisti turchi . È successo nel pomeriggio a San Gimignano , Siena, dove il conducente di un mezzo ...

Roma - non riesce a sfrattarli : li investe con l’Auto/ Ultime notizie - dopo l'incidente li pesta e li rapina : Non riesce a sfrattareli e li investe. È successo ieri sera a Roma. Le vittime sono state anche rapinate. Gli aggressori sono stati arrestati dalla Polizia(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 15:34:00 GMT)

Inquilini non gli pagano affitto - li investe con l'Auto e li rapina : A mali estremi, estremi rimedi. Il proprietario di un immobile sembra aver preso alla lettera il famoso detto, decidendo così di riscuotere la somma dovuta dai suoi affittuari con la forza: prima li ha investiti con l'auto mentre andavano in bicicletta poi li ha aggrediti e rapinati dei cellulari e del portafogli.È accaduto ieri sera in zona Casilino a Roma. Quando gli agenti del reparto volanti sono arrivati in Via Carpineto ...

Magliano di Tenna. Auto investe un ciclista e scappa : 55enne elpidiense trasportato a Torrette : Brutto incidente questa mattina a Magliano di Tenna. Immagine di repertorio Erano da poco passate le 10 quando un ciclista di 55 anni, Z.M. le sue iniziali, residente a Sant'Elpidio a Mare, è stato ...