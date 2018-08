Auto in fiamme in autostrada | attimi di terrore per una famiglia

L’Auto si trasforma in una trappola mortale. Dramma nella notte : donna muore tra le fiamme : Doveva essere una serata estiva come tutte le altre, una delle tante passate insieme nel corso della propria vita. Per una coppia di Ravenna, invece, la notte di giovedì 23 agosto 2018 sarà per sempre un incubo. Quello che è accaduto intorno alle ore 21 di ieri lascia una comunità attonita e senza parole. Una fine terribile, in trappola nell’auto in fiamme. Una donna di 86 anni, Maria Mordini, è morta in serata quando l’auto su cui ...

Autobus in fiamme a Dragona : è il 20simo mezzo Atac bruciato nel 2018 : Autobus in fiamme a Dragona, entroterra di Ostia. E' il ventesimo mezzo Atac che brucia dall'inizio dell'anno. Il mezzo ha preso fuoco in via Sarnico, mentre effettuava il giro dalla stazione di ...

“Fiamme alte - aiuto!”. Brucia tutto in Autostrada : terrore e traffico in tilt. Il video : Un agosto da incubo. E anche questa volta la paura è stata tanta. Non solo incidenti mortali e impatti che lasciano strisce di sangue lungo le carreggiate del Bel Paese. L’Italia, infatti, è ancora scossa da quanto accaduto nelle ultime due settimane: prima l’autocisterna contenente GPL esplosa a Bologna, poi il crollo del viadotto Morandi, a Genova, con 43 vittime. La terza settimana di agosto è stata caratterizzata dalla calamità ...

Incendio all'Autodemolitore : fiamme nel capannone per il taglio delle lamiere : Un Incendio è divampato verso mezzogiorno di oggi, 20 agosto, nell'area della Crash Autodemolizioni che si trova in via Bartolotte nelle campagne tra San Michele e Piangipane. Un'alta colonna di fumo ...

Roma - Autobus dell'Atac in fiamme sfiorato dalle Auto : In pochi minuti è stato inghiottito dal rogo, senza che il conducente potesse fare niente per spegnere le fiamme. Un autobus dell"Atac è stato avvolto dalle fiamme che l"hanno distrutto.È accaduto intorno nella carreggiata interna del Grande raccordo anulare all"altezza per lo svincolo per la via Ardeatina. Come riporta il Messaggero, il conducente stava portando l"autobus al deposito quando ha visto del fumo uscire nella parte posteriore del ...

