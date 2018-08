Autista guida il bus guardando un video sul telefonino L' Atac avvia un' inchiesta interna

Roma - Autista Atac guida il bus guardando un video sul telefonino : L' autista del bus guarda un video . Non sul divano di casa o al pc, ma con il volante tra le mani. Scorrono le immagini, film, serie tv o altro non è chiaro, forse una clip musicale, sullo smartphone ...

La Spezia - Autista di tir fa guidare il figlio 13enne e pubblica il video su Facebook : Un uomo di 53 anni ha consentito al figlio di 13 anni di guidare il suo tir: in passato l' autista aveva permesso al ragazzino adolescente di guidare una macchina in una strada pubblica , con a bordo altri due minorenni.Continua a leggere

Roma - investita e uccisa dal bus - Autista indagato per omicidio stradale : 'Guidava a una velocità inadeguata' : Viaggiava a una velocità inadeguata, senza tener conto delle condizioni della via, trafficata e piena di turisti che sbucavano dai marciapiedi. E una volta in difficoltà sarebbe stato incapace di ...

Padova : denunciato per guida in stato ebbrezza Autista pullman pellegrini : Padova, 20 giu. (AdnKronos) - La notte scorsa una pattuglia della Sezione della Polizia Stradale di Padova ha denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica il conducente polacco di un autobus con 29 pellegrini a bordo. A mezzanotte, nell'ambito della campagna della Polizia d