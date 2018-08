Atletica | Europei paralimpici 2018 | l’Italia fa festa | doppio oro per Oney Tapia

Atletica paralimpica - Europei Berlino 2018 : argento per l'Italia dalla staffetta 4×100 : Oro e titolo continentale per la finlandese Marjaana Heikkinen con 18.79, davanti alla tedesca Frances Herrmann, seconda con 17.47, ed alla polacca Lucyna Kornobys, terza con 16.22, record del mondo ...

Atletica paralimpica - Europei Berlino 2018 : argento per l’Italia dalla staffetta 4×100 maschile T42-47/61-64 : Si arricchisce di una medaglia d’argento il medagliere dell’Italia dell’Atletica paralimpica agli Europei in corso a Berlino: a portarla è la staffetta 4×100 maschile T42-47/61-64. Emanuele Di Marino, Simone Manigrasso, Riccardo Bagaini e ed Andrea Lanfri cedono soltanto alla Germania. Sul traguardo infatti la formazione padrona di casa chiude in 41″42, record dei Campionati, mentre l’Italia è seconda in ...

Atletica - Europei paralimpici 2018 : l’Italia festeggia i bronzi di Riccardo Bagaini e Diego Gastaldi : Nuove gioie per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica paralimpica in corso di svolgimento a Berlino (Germania). Nel quarto giorno di gare sono arrivate altre due medaglie per i nostri colori. Riccardo Bagaini ha conquistato la medaglia di bronzo sui 200 metri categoria T47 con il tempo di 23.24, suo personale. Non ancora 18enne (spegnerà le candeline il prossimo 12 ottobre), il piemontese che stravede per Usain Bolt e già medagliato in ...

Day 2 Europei di Atletica di Berlino : salgono a 8 le medaglie per gli azzurri. Tapia anche record del mondo : Grande giornata di gare allo Stadio Friedrich Ludwig Jahnsportpark di Berlino, per i colori azzurri. Nel pomeriggio arrivano a suon di tromba due ori e un record del mondo, un argento e tre bronzi. ...

Atletica - Tortu non ritrova il sorriso dopo gli Europei di Berlino : forfait di Filippo alla Continental Cup : Filippo Tortu costretto a rinunciare alla Continental Cup: i dettagli Il problema muscolare patito a Berlino domenica 12 agosto, nel corso della semifinale europea della staffetta 4 100 , conclusa ...

Atletica – Tortu non ritrova il sorriso dopo gli Europei di Berlino : forfait di Filippo alla Continental Cup : Filippo Tortu costretto a rinunciare alla Continental Cup: i dettagli Il problema muscolare patito a Berlino domenica 12 agosto, nel corso della semifinale europea della staffetta 4×100 (conclusa poi con la squalifica del quartetto azzurro), nega a Filippo Tortu la gioia di prendere parte alla Continental Cup, in programma a Ostrava l’8 e 9 settembre. L’azzurro, convocato per correre i 100 metri nella selezione europea, è stato ...

Atletica - Europei paralimpici 2018 : Italia in festa. Oney Tapia da record del mondo - Caironi si tinge d’oro! : Grande giornata per l’Italia agli Europei 2018 di Atletica paralimpica che si stanno disputando a Berlino (Germania). Oney Tapia non delude le aspettative e domina il lancio del disco F11 firmando addirittura il nuovo record del mondo. L’italo-cubano spedisce l’attrezzo a 46.07 metri, migliorando il precedente primato di 45.65 che aveva siglato ad aprile. Il 42enne, argento alle Paralimpiadi di Rio 2016, conferma il titolo ...

Atletica paralimpica - Europei 2018 : Giuseppe Campoccio si tinge d’ORO nel lancio del peso F33. Bronzo per Marco Pentagoni nel lungo T63 : Seconda giornata di gare a Berlino (Germania) degli Europei paralimpici Atletica leggera e day-2 in cui sono stati 7 gli atleti azzurri ad esibirsi nel programma odierno. Andiamo dunque a raccontarvi le loro gesta. Il primo a scendere in pedana è stato il giovane Marco Pentagoni impegnato nel salto in lungo, categoria T63. L’azzurro ha conquistato la medaglia di Bronzo con la misura di 5.89 preceduto dal danese Daniel Wagner (6.72, primato ...

Atletica paralimpica - Europei Berlino 2018 : assegnati quindici titoli nella prima giornata : Va in archivio a Berlino, in Germania, la prima giornata degli Europei di Atletica paralimpica, senza azzurri in gara, con l’assegnazione dei primi 15 titoli della rassegna continentale. Alcuni risultati sono di pregevole fattura, cadono infatti quattro record del mondo, uno europeo e tre record dei campionati. Record del mondo nel getto del peso maschile, classe F41, per il polacco Bartosz Tyszkowski, che con 14.04 migliora il precedente ...

Atletica - Alfio Giomi : “Sconcertato dalle dimissioni di Baldini. Agli Europei ho visto cose positive - deluso dalla 4×400” : L’Atletica leggera italiana sta attraversando uno dei momenti più complessi della sua storia recente dopo i pessimi Europei che si sono conclusi domenica a Berlino. La nostra Nazionale è tornata a casa con appena quattro bronzi (escluse le medAglie ottenute nelle prove a squadre di maratona) e il bilancio è stato estremamente negativo, un ritorno a Stoccolma 1958 (quando arrivarono zero ori) condito da pochissimi lampi e buone notizie. Il ...

Europei Atletica 2018 – Tra delusione e consigli - Tamberi commenta il magro bottino dell’Italia : “ora basta alibi” : L’Italia dell’atletica non brilla agli Europei 2018, i risultati deludenti degli azzurri commentati dal saltatore Gianmarco Tamberi Un bilancio disastroso quello dell’Italia agli Europei di atletica 2018. All’Olympiastadion di Berlino gli azzurri non hanno brillato e la Nazionale italiana ha raccolto meno di quello che si poteva aspettare. Con un oro, un argento e quattro bronzi nel medagliere, il bottino azzurro fa ...

Atletica : azzurri rientrati da Europei : ANSA, - FIUMICINO , ROMA, , 13 AGO - Conclusi gli Europei, è rientrato nel primo pomeriggio da Berlino, all'aeroporto di Fiumicino, il grosso della nazionale italiana di Atletica. Con il presidente ...

Atletica - Europei 2018 : IL PAGELLONE dell’Italia. Sempre più a picco : Tortu sottotono - Vallortigara manca - 4 bronzi non bastano : L’Italia esce con le ossa rotta dagli Europei 2018 di Atletica leggera con appena 4 bronzi conquistati (oltre a un oro e un argento nelle gare a squadre di maratona). Di seguito le pagelle degli azzurri di punta impegnati a Berlino. ANTONELLA PALMISANO: 7. La pugliese conquista la medaglia di bronzo nella 20 km di marcia ma era lecito aspettarsi addirittura qualcosa di più da una ragazza che lo scorso anno era salita sul podio ai Mondiali. ...

Atletica : Italia - non sei competitiva. Comparse agli Europei - si rischia un nuovo ‘zero’ a Tokyo 2020 : Dovevano essere gli Europei del risveglio e del rilancio, doveva essere la rassegna continentale che rappresentava il trampolino di lancio verso le Olimpiadi di Tokyo 2020, doveva essere la competizione in cui la nostra Atletica leggera iniziava a risalire la china. Niente di tutto questo, semplicemente l’Italia non è competitiva a livello internazionale, purtroppo si conferma ancora una malata cronica nel nostro panorama sportivo ed esce ...