Ata : dotazione dei posti da assegnare a ruolo in toscana : Gli ATA interessati all’evoluzione delle procedure per l’immissione in ruolo hanno ricevuto, in toscana, un aggiornamento che riguarda l’incremento della dotazione dei posti. L’USR toscana ha decretato l’ adeguamento dell’organico di diritto del personale ATA, per l’istituzione di posti aggiuntivi nel registro regionale dei decreti direttoriali. Ci occupiamo in questa sede dell’ambito di Pistoia. ...