Astronomia | scoperta galassia a 37 milioni di anni luce da noi

Astronomia - Flamini : scoperta acqua su Marte - ora sappiamo che il Pianeta Rosso può ospitare la vita : acqua su Marte: liquida e salata. Sono queste le prime conclusioni delle indagini di studio del radar italiano MARSIS (da Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding) a bordo della sonda europea Mars Express, pubblicati sulla rivista scientifica Science: Radar evidence of subglacial liquid water on Mars. Abbiamo, per la prima volta, la prova che sotto la superficie di Marte c’è dell’acqua allo stato liquido. “Ora sappiamo ...

Astronomia : alla scoperta dei segreti di Ross 128b - esopianeta roccioso dal clima temperato : Lo scorso autunno un nuovo esopianeta è entrato nel lungo elenco dei pianeti extra sistema solare. Si tratta di Ross 128 b, oggetto di uno studio di un team guidato da Diogo Souto del Observatório Nacional del Brasile che ha determinato per la prima volta determinato la dettagliata chimica della sua stella madre: Ross 128. Comprendere quali elementi siano presenti in una stella e in quali quantità – spiega Global Science – può ...

Astronomia : luglio all’insegna della scoperta e dell’emozione al Parco “Livio Gratton” di Rocca di Papa : Il mese di luglio al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa, che verrà inaugurato sabato 7 luglio, offrirà ai curiosi e agli appassionati del cielo “pane per i loro denti”. In programma tanti Astroincontri a cura dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) per scoprire il nostro Universo e ammirare le sue meraviglie a occhio nudo e al telescopio. Tra gli eventi astronomici più sensazionali del mese, l’eclissi totale di Luna del ...

Astronomia : scoperta l’origine di asteroidi e meteoriti : Un’eccezionale scoperta può assumere grande rilevanza per comprendere la storia e i materiali che hanno formato gli asteroidi, e può aiutare anche a proteggere la Terra dai meteoriti. Uno studio pubblicato su Nature Astronomy dai ricercatori dell’università della Florida ha rilevato che la maggior parte dei 200.000 asteroidi che si trovano fra Marte e Giove, nella cosiddetta “Fascia Principale”, sono frammenti di pochi ...