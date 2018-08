Assalito da uno sciame di vespe | muore 54enne nel trapanese

Va in campagna e viene Assalito da uno sciame d'api - 45enne muore per choc anafilattico : assalito da uno sciame di api mentre era in campagna. È morto così, per choc anafilattico, un 45enne di nazionalità rumena. È accaduto a Trinitapoli, Barletta-Andria-Trani,. Quando i familiari lo ...

Puglia - Assalito da uno sciame d’api : uomo muore per shock anafilattico. Trovati sul suo corpo 30 pungiglioni : È stato assalito da uno sciame di api ed è morto per shock anafilattico. È accaduto a Trinitapoli, comune pugliese in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove un 45enne di nazionalità romena, secondo le prime ricostruzioni, si trovava in campagna quando è stato assalito dagli insetti e nel tentativo di liberarsi sarebbe caduto battendo la testa. È stato ritrovato dai familiari che si erano mossi alla sua ricerca preoccupati per non averlo visto ...