Ashley Graham | «La felicità non si pesa sulla bilancia»

vanityfair

: RT @AltroFoodRetail: Vanity Fair gran servizio con Ashley Graham ideazione e realizzazione con capsule #Head #Communication MaxMara Fash… - stefanoghetti : RT @AltroFoodRetail: Vanity Fair gran servizio con Ashley Graham ideazione e realizzazione con capsule #Head #Communication MaxMara Fash… - PaoloPal3 : RT @AltroFoodRetail: Vanity Fair gran servizio con Ashley Graham ideazione e realizzazione con capsule #Head #Communication MaxMara Fash… - AltroFoodRetail : Vanity Fair gran servizio con Ashley Graham ideazione e realizzazione con capsule #Head #Communication MaxMara F… -

(Di sabato 25 agosto 2018) Questa intervista è tratta dal numero 34 di Vanity Fair in edicola fino al 29 agosto 2018. «È una questione di potere. La taglia media delle americane è la 50, non la 36. Vogliamo accedere a prodotti di moda e di lusso, gli stilisti devono tenerne conto. Perché siamo tante e vogliamo far capire che anche noi esistiamo».è arrivata a Parigi, in occasione della presentazione dell’ultima capsule collection di Marina Rinaldi by Fausto Puglisi, di cui è protagonista. La modella curvy più richiesta del mondo oggi si presenta in versione battagliera. Non a caso,è una donna affermata, con le idee chiare e un’esuberanza che si addice al suo fisico prorompente. Una trentenne capace di imporsi su qualsiasi diktat, la cui risata esplode energica, interrompendo spesso il fiume di parole delle sue risposte. Più che una modella, è un nuovo modello di corpo femminile: più ...