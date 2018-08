Ascolti TV | Venerdì 24 agosto 2018 Aspirante Vedovo 15 9% Solo 9 9% La Serie B si

Ascolti TV | Venerdì 24 agosto 2018 : Aspirante Vedovo Su Rai1 Aspirante Vedovo ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la fiction in replica Solo ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la partita di Serie B Brescia – Perugia ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 la seconda parte della miniserie Apple tree yard – In un vicolo cieco ha ...

Ascolti tv venerdì 24 agosto 2018 : Prime Time Su Rai 1 Il film Aspirante vedovo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Elementary ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 La miniserie Apple Tree Yard - In un vicolo cieco ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Solo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Chicago Med, in prima tv, ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Venerdì 17 agosto 2018. Black or White (18.6%) doppia Solo (8.3%) : Solo Su Rai1 Black or White ha conquistato 2.623.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 la fiction in replica Solo ha raccolto davanti al video 1.247.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 Speciale TG2 ha interessato 896.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 863.000 spettatori (6%). Su Rai3 Linea di Separazione 2 ha raccolto davanti al video 450.000 spettatori pari ad uno share ...

Ascolti TV | Venerdì 17 agosto 2018 : Solo Su Rai1 Black or White ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la fiction in replica Solo ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Speciale TG2 ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Linea di Separazione 2 ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Hitler e Mussolini ...

Ascolti tv venerdì 17 agosto 2018 : Prime Time Su Rai 1 Il film Black or White ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Speciale Tg2 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 La miniserie Linea di separazione 2 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Solo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Chicago Med, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il doc ...

Ascolti TV | Venerdì 10 Agosto 2018. Non sposate le mie figlie vince facile (18.2%) - Solo l’8.3% per Bocci in replica : Marco Bocci - Solo Su Rai1 Non sposate le mie figlie ha conquistato 2.656.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Canale5 Solo ha raccolto davanti al video 1.200.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Rai2 gli European Championships 2018 (atletica leggera dalle 21.07 alle 21.56) hanno interessato 1.445.000 spettatori pari al 9.1% di share; a seguire Elementary totalizza un a.m. di 635.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su ...

Ascolti tv venerdì 10 agosto 2018 : Prime Time Su Rai 1 Il film Non sposate le mie figlie! ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 European Championships Glasgow - Berlino .000, %. Elementary ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 Maximilian - Il gioco del potere e dell'amore - seconda parte ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Solo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 ...

Ascolti TV | Venerdì 3 agosto 2018. Il finale di Velvet all’11.3% - Le Verità Nascoste 9.5% : Velvet collection Su Rai1 l’ultima puntata di Velvet Collection ha conquistato 1.802.000 spettatori pari all’11.3% di share. Su Canale 5 l’ultimo episodio di Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.466.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 876.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 828.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto ...

Ascolti tv venerdì 3 agosto 2018 : Prime Time Su Rai 1 Velvet Collection ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Elementary ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 La Grande Storia ha registrato nella presentazione .000, % e nel programma .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Le verità nascoste, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Chicago Med, in prima tv, ha registrato ...

Ascolti TV | Venerdì 3 agosto 2018 : Velvet collection Su Rai1 l’ultima puntata di Velvet Collection ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Elementary ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su ...

Ascolti TV | Venerdì 27 luglio 2018. Velvet 10.8% - Le Verità Nascoste 9.9%. Attacco al Potere su Rai4 al 4.1% : Velvet Collection Su Rai1 Velvet Collection ha conquistato 1.620.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste la partita ha raccolto davanti al video 1.497.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 831.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 760.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video 653.000 spettatori pari ad uno ...