Arsenal-West Ham | cronaca | risultato | gol | highlights e sintesi - VIDEO

Pronostico e Probabili Formazioni Arsenal -West Ham United - Premier League 25-08-2018 : Le Probabili Formazioni di Arsenal-West Ham United , Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Ritorni importanti nei Gunners; Hammers con l’11 visto nell’ultimo match. Nel pomeriggio del sabato valido per la 3^giornata di Premier League si sfidano all’Emirates Stadium i padroni di casa dell’Arsenal con il West Ham United . Come arrivano Arsenal e West Ham United ? I Gunners arrivano a questa sfida con il morale sotto terra ...

Premier - Liverpool schianta il West Ham - successo del City in casa dell'Arsenal : Poker con vittoria per il Liverpool al debutto in Premier. Nella prima giornata di campionato, i Reds hanno stracciato ad Anfield il West Ham sepolto sotto 4 reti. Ha aperto le marcature il 'solitò ...