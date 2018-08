Arabia Saudita | Fmi | Riad prosegue programma di riforme nonostante ritardo quotazione

Fmi avverte Arabia Saudita : aumento spesa esporrebbe a rischi : Roma, 24 ago., askanews, - Il Fondo Monetario Internazionale ha avvertito l'Arabia Saudita di non aumentare la sua spesa pubblica sulla scia dell'aumento dei prezzi del petrolio, esortando il primo ...

Fmi avverte Arabia Saudita : aumento spesa esporrebbe a rischi : L'economia Saudita si è contratta dello 0,9% l'anno scorso, per la prima volta dal 2009, a causa del crollo dei prezzi del petrolio. Il deficit di bilancio di Riad dovrebbe continuare a ridursi dal 9,...

Arabia Saudita - slitta vendita di Aramco. Riyad : "Lo stop sarà breve" : Stiamo ridefinendo il valore che sarà attribuito a ogni singola azione al momento della quotazione dell'Aramco nei più importanti listini al mondo. La sospensione dell'iter per la cessione avrà ...

È una giovane donna sciita che non ha commesso alcun crimine violento: ha solo protestato contro il regime

Arabia Saudita - prima condanna a morte per attivista donna : Per la prima volta nella storia dell'Arabia Saudita , una attivista donna per i diritti umani è stata condannata a morte da un tribunale locale. Il reato contestato all'imputata era 'terrorismo'. ...

Il Qatar dietro la crisi fra Canada e Arabia Saudita : ... Justin Trudeau , che ha confermato la posizione assunta dal suo Ministro degli Esteri, dovrebbe spiegare perché il suo paese - nel 'continuare a difendere i diritti umani nel mondo' - non ha ...

La F1 verso l’Arabia Saudita grazie alle donne? : E’ una rivoluzione che ha la forza di uno tsunami quella del principe Mohamed Bin Salman che sta portando l’Arabia Saudita a risvegliarsi da un medioevo culturale, religioso e sociale. La cosa più importante è che, finalmente, le donne stanno guadagnando la libertà di essere e vivere non più strette dalle leggi di una religione […] L'articolo La F1 verso l’Arabia Saudita grazie alle donne? sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Diritti civili - lo strano braccio di ferro diplomatico Canada-Arabia Saudita : Su un lato della barricata il primo ministro occidentale con le carte in regola del progressista, che ha fatto dei Diritti umani e delle donne una bandiera della sua politica estera e una scommessa ...

Ma secondo gli esperti è soprattutto simbolica, e serve a Muhammad bin Salman per lanciare un segnale agli altri paesi occidentali

Guerra commerciale - non solo USA-Cina : ecco quella Canada " Arabia Saudita : "Il Canada difenderà sempre la protezione dei diritti umani, compresi i diritti delle donne e la libertà di espressione in tutto il mondo. Il nostro governo non esiterà mai a promuovere questi valori ...

Nuovo presidente Colombia - situazione Kabila in Congo - diplomazia Canada-Arabia Saudita : Dalla Colombia all'Arabia Saudita, sulla scia dell'espulsione dell'ambasciatore canadese dal paese arabo: Rolla Scolari, giornalista, esperta mondo arabo e collaboratrice alla Stampa e Cinzia Bianco, ...

Canada-Arabia Saudita : dipartimento di Stato Usa sollecita risoluzione disputa diplomatica : La rottura diplomatica sta aggravando un clima economico instabile per un paese, come l'Arabia Saudita, che sta cercando di rinnovare la sua economia ma ha faticato a conquistare gli investitori ...

Tensioni tra Arabia Saudita e Canada - Riad sospende i voli per Toronto : "Non accetteremo alcune ingerenza nelle nostre decisioni di politica interna e non accetteremo diktat imposti da fuori", ha dichiarato il ministro Saudita degli Affari esteri su Twitter, riflettendo ...

Arabia Saudita espelle ambasciatore del Canada: ultime notizie, ritorsione per le "interferenze" riconducibili alle critiche per gli arresti di attivisti