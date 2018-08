Apnea Mariafelicia Carraturo tenta il record del mondo di 115 metri

oasport

(Di sabato 25 agosto 2018) Tra oggi e il 29 agosto si svolgerà nelle acque di Sharm el Sheikh (Egitto) iltivo didelFipsas-Cmas diin assetto variabile da parte di. La 48enne napoletana, pluriprimatista italiana, tenterà di portare la nuova misura del primato alla profondità di 115. L’attuale primato appartiene all’atleta turca Derya Can con la misura di 112ed è stato stabilito lo scorso anno a novembre ad Antalya. “Sto bene e sono prontissima – ha dichiaratoche dal mese di luglio si è trasferita sulle coste egiziane per allenarsi al meglio in vista di questa impresa – nei giorni scorsi ho fatto le ultime immersioni e abbiamo preparato tutto nei minimi dettagli, oltre alla prestazione sportiva anche la sicurezza diventa fondamentale nel nostro sport, quindi tutto deve essere curato e studiato in ogni particolare”. E’ ...