Apnea IMPRESA di Mariafelicia Carraturo! La mamma napoletana migliora il record del

oasport

: #apnea Mariafelicia Carraturo è la nuova primatista mondiale di apnea: centrato il -115 al primo tentativo! - OA_Sport : #apnea Mariafelicia Carraturo è la nuova primatista mondiale di apnea: centrato il -115 al primo tentativo! - enricospada2 : #apnea Mariafelicia Carraturo è la nuova primatista mondiale di apnea: centrato il -115 al primo tentativo! - kikko976 : Georgia, sei cubi di Rubik risolti in apnea: l'impresa è sott'acqua -

(Di sabato 25 agosto 2018) Va subito a segno al primo tentativo la48enneCarraturo che stabilisce al largo di Sharm el Sheikh in Egitto il nuovodiCMAS scendendo infino a quota 115 metri. La esperta specialista italiana ha hato il nuovodel mondo diin assetto variabile con la monopinna scendendo ad una profondità di -115 metri in 3’04” e sopportando una pressione di quasi 13 atmosfere. A 48 anniCarraturo è la donna italiana meno giovane ad aver conquistato unmondiale nel mondo dello sport agonistico. Il precedentedi -112 metri apparteneva all’atleta turca Derya Can. Carraturo sttava preparando da oltre un mese questo tentativo ed era pronta a riprovarci in caso di mancato esito positivo nei prossimi tre giorni.