Apnea | 115 mt | record mondo Carraturo

Apnea - record mondiale per la Carraturo : -115m : TORINO - L'atleta napoletana Mariafelicia Carraturo , nelle acque di Sharm el Sheikh , ha stabilito il nuovo record del mondo CMAS di Apnea in assetto variabile con la monopinna scendendo ad una profondita' di -115 mt in 3'04' e sopportando una pressione di quasi 13 atmosfere. Carraturo, che ha 48 anni ed ha due figli, ...